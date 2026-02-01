देशकै महत्वपूर्ण शैक्षिक प्रतियोगिता ‘ग्लोबल म्याथ डिबेट लिग’

काठमाडौँ
गणितीय तर्कलाई सोच्ने र बहस गर्ने क्षमतासँग जोड्ने उद्देश्यले सञ्चालन हुँदै आएको ग्लोबल म्याथ डिबेट लिग (जिएमडिएल)ले सन् २०२६ का लागि क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय चरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
विद्यालय तहका विद्यार्थीमा आलोचनात्मक सोच, प्रभावकारी अभिव्यक्ति र समूहमा मिलेर समस्या समाधान गर्ने क्षमता विकास गर्ने लक्ष्यसहित यो लिग देशकै महत्वपूर्ण शैक्षिक प्रतियोगिताका रूपमा अघि बढिरहेको छ ।
फेब्रुअरी २०२६ भरि देशका पाँच स्थानमा क्षेत्रीय प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ, जसमा विभिन्न क्षेत्रका विद्यालयको सहभागिता रहनेछ । क्षेत्रीय प्रतियोगिताको सुरुआत झापामा फेब्रुअरी ४ र ५ मा हुनेछ । त्यसपछि चितवनमा फेब्रुअरी ७ र ८, बुटवल–भैरहवामा फेब्रुअरी १० र ११ तथा पोखरामा फेब्रुअरी १३ र १४ मा प्रतियोगिता हुनेछ । अन्तिम क्षेत्रीय चरण काठमाडौंमा फेब्रुअरी १६ र १७ मा आयोजना गरिनेछ ।
क्षेत्रीय चरणबाट छनोट भएका उत्कृष्ट टोलीहरूको सहभागितामा राष्ट्रिय प्रतियोगिता फेब्रुअरी २१ र २२, २०२६ मा काठमाडौंमा सम्पन्न हुनेछ ।
जिएमडिएलका सह–संस्थापक दिवेश बथिजाले भने, “हामी गणितलाई केवल रटेर सिक्ने विषय होइन, बहस गर्ने, तर्क गर्ने र वास्तविक जीवनका समस्यामा प्रयोग गर्न सकिने विषयका रूपमा विकास गर्दैछौं । नेपालका पाँच क्षेत्रमा आयोजना हुने प्रतियोगिता र बलिया साझेदारीमार्फत हामी विश्व मञ्चमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सोचयुक्त विद्यार्थीको नयाँ पुस्ता तयार गरिरहेका छौं ।”
यस संस्करणमा विभिन्न शैक्षिक तथा संस्थागत साझेदारको सक्रिय सहकार्य रहेको छ । ज्ञान र शिक्षण सामग्रीका लागि विश्वभर परिचित ब्रिटानिका इंक अनुसन्धान तथा सीप प्रविधि साझेदारको रूपमा जिएमडिएलसँग जोडिएको छ । यस सहकार्यले लिगलाई विश्वसनीय सामग्री, गहिरो अनुसन्धान र भविष्यका लागि आवश्यक सीपहरूमा अझ सुदृढ बनाएको छ । त्यस्तै, दुबईस्थित एजुकेस र ल्याब अफ फ्युचरले पनि आफ्नो अनुभव र सहयोगमार्फत लिगको सफलतामा योगदान दिइरहेका छन् ।
क्षेत्रीय स्तरमा पनि सहकार्यले लिगको पहुँच विस्तार गरेको छ । झापामा आयोजना हुने प्रतियोगिता आस्था कलेजको सहकार्यमा हुनेछ । बुटवल–भैरहवामा लुम्बिनी वल्र्ड स्कूलसँग मिलेर प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ भने पोखरामा कुमुदिनी होम्स स्कूलले सह–आयोजकको भूमिका निर्वाह गर्नेछ, जसले गण्डकी प्रदेशमा लिगको प्रभाव बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतियोगिताका दिनमा सहभागी र आयोजक टोलीका लागि फुड पार्टनरका रूपमा फुडमान्डुले खानाको व्यवस्था गर्नेछ । त्यसैगरी, टिबिजी नेपाल (द बियोन्ड ग्रुप नेपाल) ले फ्र्याक्सन प्रायोजकका रूपमा यस पहललाई समर्थन गर्दै शिक्षा र युवा विकासप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
देशभरका विद्यालयको सहभागिता र साझेदारहरूको बलियो सहयोगका कारण ग्लोबल म्याथ डिबेट लिगले गणितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नयाँ परिवर्तन ल्याइरहेको छ । यसले गणितलाई केवल पाठ्यपुस्तकमा सीमित विषय नभई बहस, तर्क र व्यवहारिक प्रयोगसँग जोडिएको जीवन्त सिकाइको माध्यमका रूपमा स्थापित गरिरहेको छ ।
जिएमडिएलको २०२६ संस्करण नेपाली शैक्षिक क्षेत्रमा एक महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा देखिएको छ । यसले विद्यार्थीलाई गणितमार्फत सोच्ने, तर्क गर्ने र आत्मविश्वासका साथ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत हुन प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया