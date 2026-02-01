हुन्डाई नेपालद्वारा क्रेटा ईभीको ड्राइभिङ रेञ्ज बढाउने बीएमएस अपडेट सार्वजनिक

काठमाडौँ
हुन्डाई नेपालले क्रेटा ईभी प्रयोगकर्ताका लागि ड्राइभिङ रेञ्ज वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित ब्याट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टम (बीएमएस) अपडेट सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले सबै क्रेटा ईभी ग्राहकलाई नजिकको आधिकारिक सेवा केन्द्रमा गई निःशुल्क सफ्टवेयर अपडेट गराउन आग्रह गरेको छ ।
नेपाली सडक अवस्था र ड्राइभिङ शैलीलाई ध्यानमा राखी तयार गरिएको यस बीएमएस अपडेटमार्फत ब्याट्रीको कार्यक्षमता थप अप्टिमाइज गरिएको छ । अपडेटपछि क्रेटा ईभीको रेञ्ज हालको तुलनामा करिब १५ देखि २५ किलोमिटरसम्म बढ्ने हुन्डाई नेपालको दाबी छ ।
नयाँ अपडेटले दैनिक आवागमन तथा लामो यात्रामा प्रयोगकर्तालाई थप सहजता, सुविधा र भरोसा प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ । यसले क्रेटा ईभीलाई अझ व्यवहारिक र भरपर्दो विद्युतीय सवारीका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पु¥याउनेछ ।
उक्त बीएमएस अपडेट हुन्डाई नेपालको देशव्यापी सेवा सञ्जालमार्फत कार्यान्वयन गरिएको छ, जसका कारण सबै क्रेटा ईभी ग्राहकहरूले सजिलै यसको लाभ लिन सक्नेछन् । हुन्डाई नेपाल निरन्तर रूपमा आफ्ना सवारी साधनको स्तरोन्नति गर्दै ग्राहक सन्तुष्टि बढाउन प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ ।
विश्वसनीय ब्रान्डका रूपमा परिचित हुन्डाई नेपाल, सशक्त अफ्टर–सेल्स सेवा सञ्जाल, ६३ भन्दा बढी रिल्याक्स रिचार्ज नेटवर्क तथा लक्ष्मी मोटर कर्पोरेसनद्वारा सञ्चालित अत्याधुनिक एसेम्ब्ली प्लान्टबाट थप मजबुत बनेको छ । यी सबै पक्षहरूले हुन्डाई नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा भरपर्दो सवारी अनुभव प्रदान गर्ने ब्रान्डका रूपमा स्थापित गरिरहेका छन् ।
