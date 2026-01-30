नेक्सजेन म्यानेजमेन्टले पायो ‘डबल बी’ रेटिंङ

काठमाडौँ

नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट एण्ड इक्विटी सोलुसन्स लिमिटेडले सर्वसाधारणमा सेयर निष्काशन कार्यको लागि CARE-NP BB (Is) Double B ( Issuer Rating ) पाएको छ । 

केयर रेटिंङ नेपाल लिमिटेडको माघ १४ गतेको निर्णय अनुसार रेटिंग दिईएको हो ।

नेक्सजेन म्यानेजमेन्टले लगानी कम्पनीको रूपमा काम गर्ने गरी ०८२ पौष मसान्त भित्र संस्थापकहरूबाट ५० करोड पुँजी जुटाई सकेको छ । २०७४ सालमा स्थापना भएको कम्पनी विगत ६ वर्ष देखि खुद मुनाफामा चलेको छ ।

गत वर्षहरूमा कम्पनीले लाभांश पनि वितरण गरेको छ । कम्पनीको नेटवर्थ अंकित मुल्य भन्दा बढी नै रहेको छ ।

२०८२ माघ ५ गते सम्पन्न कम्पनीको विशेष साधारण सभाले २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गरी चुक्ता पुँजी ६२ करोड ५० लाख पुर्र्याउने निर्णय गरेको थियो ।

सर्वसाधारणमा सेयर निष्काशनको लागि नेक्सजेनले लक्ष्मी सनराईज क्यापिटल मार्केटसँग गएको मंसिर ८ गते सम्झौता गरिसकेको छ ।

