नेक्सजेन म्यानेजमेन्टले पायो ‘डबल बी’ रेटिंङ

काठमाडौँ
नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट एण्ड इक्विटी सोलुसन्स लिमिटेडले सर्वसाधारणमा सेयर निष्काशन कार्यको लागि CARE-NP BB (Is) Double B ( Issuer Rating ) पाएको छ ।
केयर रेटिंङ नेपाल लिमिटेडको माघ १४ गतेको निर्णय अनुसार रेटिंग दिईएको हो ।
नेक्सजेन म्यानेजमेन्टले लगानी कम्पनीको रूपमा काम गर्ने गरी ०८२ पौष मसान्त भित्र संस्थापकहरूबाट ५० करोड पुँजी जुटाई सकेको छ । २०७४ सालमा स्थापना भएको कम्पनी विगत ६ वर्ष देखि खुद मुनाफामा चलेको छ ।
गत वर्षहरूमा कम्पनीले लाभांश पनि वितरण गरेको छ । कम्पनीको नेटवर्थ अंकित मुल्य भन्दा बढी नै रहेको छ ।
२०८२ माघ ५ गते सम्पन्न कम्पनीको विशेष साधारण सभाले २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गरी चुक्ता पुँजी ६२ करोड ५० लाख पुर्र्याउने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वसाधारणमा सेयर निष्काशनको लागि नेक्सजेनले लक्ष्मी सनराईज क्यापिटल मार्केटसँग गएको मंसिर ८ गते सम्झौता गरिसकेको छ ।
