युरोपमा ४ सय युनिटसहित फोटोन टुनल्यान्ड जी–सेभेनको ऐतिहासिक उपलब्धि

काठमाडौँ
फोटोन टुनल्यान्ड जी–सेभेन विश्वस्तरीय इन्जिनियरिङको सशक्त उदाहरणका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर स्थापित हुँदै आएको छ । नेपालमा लन्च वा उपलब्ध हुने चर्चा सुरु हुनुअघि नै टुनल्यान्ड जी–सेभेनले युरोपेली बजारमा आफ्नो विश्वसनीयता प्रमाणित गरिसकेको थियो । यसैको एक महत्वपूर्ण माइलस्टोनका रूपमा इटालीमा ४ सय युनिटको अर्डर प्राप्त हुनु उल्लेखनीय उपलब्धि मानिन्छ। कडा अटोमोटिभ नियम, उच्च ग्राहक अपेक्षा र कडा गुणस्तर मापदण्डका लागि परिचित इटालीजस्तो बजारमा यस्तो सफलता हासिल गर्नु आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो ।
यो सफलता कुनै छोटो समयको परीक्षणात्मक प्रवेश मात्र होइन, प्रतिस्पर्धात्मक युरोपेली बजारमा टुनल्यान्ड जी–सेभेनको डिजाइन, प्रदर्शन, सुरक्षा र समग्र विश्वसनीयताले बलियो स्वीकार्यता पाएको स्पष्ट संकेत हो । युरोपेली ग्राहकहरूले टिकाउपन, मापदण्डअनुसारको गुणस्तर र दीर्घकालीन प्रदर्शनलाई उच्च प्राथमिकता दिन्छन्, र टुनल्यान्ड जी–सेभेनले ती सबै अपेक्षालाई आत्मविश्वासका साथ पूरा गरेको देखिन्छ ।
महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो कुनै नयाँ लन्च वा हालसालैको बिक्री घोषणा होइन। बरु, टुनल्यान्ड जी–सेभेनको स्थापित विश्वव्यापी ट्र्याक रेकर्डको स्मरण हो । इटालीमा प्राप्त सफलताले यो पिकअपले आफ्नै होम मार्केट बाहिर पनि वास्तविक ड्राइभिङ अवस्था र कडा मापदण्डभित्र परीक्षण भई विश्वास जितिसकेको तथ्य पुष्टि गर्छ ।
त्यही विश्वस्तरमा प्रमाणित टुनल्यान्ड जी–सेभेन अहिले नेपालमा पनि उपलब्ध छ । यसमा कुनै प्रकारको सम्झौता वा स्थानअनुसार गुणस्तरमा कटौती गरिएको छैन। नेपाली ग्राहकहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त उही मोडल पाउँछन्, जसमा उही विश्वस्तरीय गुणस्तर, सुरक्षा मापदण्ड र प्रदर्शन समावेश छन्। विश्वव्यापी सफलता र स्थानीय उपलब्धताको यो संयोजनले ग्राहक तथा सरोकारवालाबीच विश्वास अझ मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालका विविध भौगोलिक बनावट र कठिन ड्राइभिङ अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा सवारी साधनको क्षमतामाथि भरोसा अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । टुनल्यान्ड जी–सेभेनको अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यताले कठिन वातावरणमा पनि भरपर्दो प्रदर्शन गर्ने यसको क्षमताप्रति ग्राहकहरूलाई थप आश्वस्त बनाउँछ। व्यवसायिक प्रयोग, दैनिक आवागमन वा गम्भीर कार्यभारका लागि यो पिकअप टिकाउपन र तयारीको स्पष्ट उदाहरण हो ।
फोटोन टुनल्यान्ड जी–सेभेनको युरोपेली उपलब्धि आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ, किनकि यसले यसको विश्वसनीयता र प्रमाणित क्षमतालाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रमाणित र सम्मानित यो पिकअप अहिले नेपालमा पनि उही आत्मविश्वासका साथ सञ्चालनमा छ र नेपाली सडकका लागि पूर्ण रूपमा तयार रहेको सन्देश दिन्छ ।
उत्कृष्ट मोबिलिटी समाधान विकास तथा उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध एमएडब्लू वृद्धि कमर्सियल नेपालमा व्यावसायिक सवारी साधन आपूर्ति गर्ने अग्रणी कम्पनी हो । फोटोन सवारी साधनको आधिकारिक वितरकका रूपमा रहेको यस कम्पनीले विश्वसनीयता, प्रदर्शन र ग्राहक सन्तुष्टिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । देशभर फैलिएको शोरूम तथा सेवा केन्द्रको सञ्जालमार्फत एमएडब्लू वृद्धि कमर्सियलले व्यवसायिक ग्राहकलाई उच्च गुणस्तरीय सवारी साधन र विश्वस्तरीय आफ्टर–सेल्स सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
