मेटलाइफ नेपालले ३ नयाँ एजेन्सी कार्यालयद्वारा वित्तीय सुरक्षाको पहुँच विस्तार गर्दै

काठमाडौं । मेटलाइफ नेपालले महोत्तरीको बर्दिबास, मोरङको पथरी तथा बागलुङमा तीन नयाँ एजेन्सी कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउँदै वित्तीय सुरक्षाको पहुँच थप सुदृढ बनाएको छ ।
यी नयाँ कार्यालयसँगै मेटलाइफको उपस्थिति यी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय केन्द्र तथा वरपरका समुदायसम्म विस्तार भएको छ । नयाँ एजेन्सी कार्यालयहरूले मानिसहरूको दैनिक जीवनसँग नजिकै रही भरपर्दो बीमा मार्गदर्शन र सुरक्षा प्रदान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् ।
यी क्षेत्रका धेरै परिवार तथा साना व्यवसायका लागि जीवन बीमा पहुँच गर्नु प्रायः टाढाका सहरसम्म यात्रा गर्नु पर्ने वा सीमित जानकारीमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था थियो । अब स्थानीय रूपमा मेटलाइफको उपस्थिति भएपछि, ग्राहकहरूले आफ्नै समुदायभित्र व्यक्तिगत सल्लाह, समयमै सेवा तथा निरन्तर सहयोग प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
यो विस्तारले बीमा पहुँचभन्दा बाहिर पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीय रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै र थप व्यक्तिहरूलाई बीमा व्यवसायीका रूपमा करियर निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउँदै, यी नयाँ कार्यालयहरूले क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधि र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिमा योगदान पुर्याउनेछन् ।
बीमाबारेको चेतना र प्रयोग बढेसँगै परिवारले अनिश्चितता, सम्भावित आम्दानी अवरोध तथा शिक्षा र सेवानिवृत्तिजस्ता दीर्घकालीन जीवन लक्ष्यका लागि अझ राम्रो तयारी गर्न सक्नेछन् ।
