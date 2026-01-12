बैतडीमा जीप दुर्घटना: ३ जनाको मृत्यु 

विनोद सिंह विष्ट
२८ पुष २०८२, सोमबार १२:१९
0
Shares

बैतडी। 

जयपृथ्वी राजमार्ग अन्तरगत बैतडीको पाटन  नगरपालिका-८ साडीघाटीमा जीप दुर्घटना हुँदा ३ जनाको मृत्यु भएको छ। माेतिनगरबाट डडेल्धुरा जाँदै गरेकाे म१ ज २२४ नम्बरको बाेलेराे जिप अनियन्त्रित भएर सडकबाट ३०० मिटर  तल खसेको हाे।

दुर्घटनामा परेर ३ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएकाे बैतडीका प्रहरी प्रवक्ता, प्रहरी निरीक्षक सुरज सिंह जानकारी दिए। मृतक तीनै जना पुरूष रहेका र सनाखत हुन नसकेकाे उनले बताए। उनले भने,” दुर्घटनामा ३ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको खबर छ। सनाखत हुन सकेको छैन्।”

जीपमा कतिजना सवार रहेका थिए भन्ने समेत खुल्ने सकेको छैन् । अन्य सबै घाइते रहेको बुझिएको छ। घाइतेलाई उपचारका लागि डडेल्धुरा अस्पताल पठाइएको छ।

घटनाबारे विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com