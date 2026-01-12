बैतडीमा जीप दुर्घटना: ३ जनाको मृत्यु 

बैतडी।
जयपृथ्वी राजमार्ग अन्तरगत बैतडीको पाटन नगरपालिका-८ साडीघाटीमा जीप दुर्घटना हुँदा ३ जनाको मृत्यु भएको छ। माेतिनगरबाट डडेल्धुरा जाँदै गरेकाे म१ ज २२४ नम्बरको बाेलेराे जिप अनियन्त्रित भएर सडकबाट ३०० मिटर तल खसेको हाे।
दुर्घटनामा परेर ३ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएकाे बैतडीका प्रहरी प्रवक्ता, प्रहरी निरीक्षक सुरज सिंह जानकारी दिए। मृतक तीनै जना पुरूष रहेका र सनाखत हुन नसकेकाे उनले बताए। उनले भने,” दुर्घटनामा ३ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको खबर छ। सनाखत हुन सकेको छैन्।”
जीपमा कतिजना सवार रहेका थिए भन्ने समेत खुल्ने सकेको छैन् । अन्य सबै घाइते रहेको बुझिएको छ। घाइतेलाई उपचारका लागि डडेल्धुरा अस्पताल पठाइएको छ।
घटनाबारे विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ।
प्रतिक्रिया