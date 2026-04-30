सन नेपाल लाइफको सहकार्यमा इन्डोर कर्पोरेट क्रिकेट टुर्नामेन्ट आयोजना गर्दै राउन्ड टेबल नेपाल

काठमाण्डौँ
राउन्ड टेबल नेपालले छैटौँ संस्करणको इन्डोर कर्पोरेट क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ, जसको मुख्य प्रायोजकका रूपमा सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ ।
प्रतियोगिता मे १, २ र ३ गते काठमाण्डौको बूढानीलकण्ठस्थित भेलोसिटी ग्राउन्डमा सञ्चालन हुनेछ । यस प्रतियोगितामा डग्मा ग्रुप, जगदम्बा मोटर्स, नबिल बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल, रमेश कर्प, हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स, महालक्ष्मी विकास बैंक तथा साबिक विजेता क्लाउडफ्याक्ट्री गरी १२ टोलीको सहभागिता रहनेछ ।
विशेष रूपमा, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको मुख्य प्रायोजनले प्रतियोगितालाई थप सशक्त बनाएको आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगिताको उद्देश्य कर्पोरेट क्षेत्रभित्र सहकार्य, आपसी सम्बन्ध विस्तार तथा खेलकुदमार्फत कार्य–जीवन सन्तुलनलाई प्रवद्र्धन गर्नु हो ।
राउन्ड टेबल नेपालले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामुदायिक विकासका क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । संस्थाका प्रतिनिधिका अनुसार, यो प्रतियोगिता केवल क्रिकेटमा सीमित नभई साझा उद्देश्यका लागि मानिसहरूलाई एकत्रित गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो ।
प्रतियोगिता सफल बनाउन सहयोग पु¥याएकोमा आयोजकले सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सप्रति आभार व्यक्त गर्दै यस कार्यक्रमले प्रतिस्पर्धा, सहकार्य तथा सामाजिक उत्तरदायित्वबीच प्रभावकारी समन्वय प्रस्तुत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
