सप्तरीमा नयाँ शोरूम उद्घाटनसँगै पूर्वी नेपालमा कजारियाको उपस्थिति विस्तार

काठमाडौँ
प्रिमियम तथा विश्वसनीय टायल ब्रान्ड कजारियाले सप्तरी जिल्लाको भार्दहमा नयाँ, अत्याधुनिक शोरूम उद्घाटन गर्दै पूर्वी नेपालमा आफ्नो उपस्थिति थप विस्तार गरेको छ । सोमबार बिहान ११ः३० बजे सम्पन्न उद्घाटन समारोहसँगै उक्त शोरूम त्रिशक्ति ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सद्वारा औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो ।
यस नयाँ शोरूमले भार्दह तथा आसपासका क्षेत्रका ग्राहकलाई उच्च गुणस्तरका प्रिमियम टायल सहज रूपमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ । परिष्कृत, अन्तरक्रियात्मक र विश्वस्तरीय खरिद अनुभव प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना गरिएको यस शोरूमले यस क्षेत्रमा बढ्दो आवासीय तथा व्यावसायिक निर्माण आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
उद्घाटन समारोहमा त्रिशक्ति ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सका प्रोप्राइटर सर्वेश नायक, कजारियाका एरिया सेल्स प्रतिनिधि, विशिष्ट अतिथि, व्यवसायिक साझेदार तथा स्थानीय शुभेच्छुकको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो । नायकले रिबन काटेर शोरूमको उद्घाटन गरेका थिए । यो उद्घाटन कजारियाको देशव्यापी खुद्रा सञ्जाल विस्तारतर्फको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ ।
अवसरमा बोल्दै त्रिशक्ति ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सका प्रतिनिधिले गुणस्तर र नवीन डिजाइनका लागि परिचित कजारियाजस्तो प्रतिष्ठित ब्रान्डसँग सहकार्य गर्न पाउँदा खुशी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नयाँ शोरूममार्फत ग्राहकले सजिलै प्रिमियम टायल प्राप्त गर्न सक्ने र यसले सुन्दर तथा दीगो संरचना निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
भार्दहमा सुविधाजनक स्थानमा अवस्थित यस शोरूममा आवासीय तथा व्यावसायिक दुवै प्रयोजनका लागि उपयुक्त कजारियाका प्रिमियम टायलको विस्तृत संग्रह उपलब्ध छ । कजारिया रमेश टाइल्स लिमिटेडले नेपालमै अत्याधुनिक प्रविधियुक्त टायल उत्पादन कारखाना सञ्चालन गर्दै ३ हजार भन्दा बढी डिजाइन विकल्पमार्फत नेपाली टायल उद्योगमा नयाँ मापदण्ड स्थापित गर्दै आएको छ ।
हाल कजारिया नेपालभर ४५ भन्दा बढी एक्सक्लुसिभ शोरूम र १ सयभन्दा बढी अधिकृत डिलरमार्फत सञ्चालनमा रहेको छ । भार्दहमा नयाँ शोरूमको उद्घाटनसँगै नेपालका सबै क्षेत्रमा विश्वस्तरीय टायल सहज रूपमा उपलब्ध गराउने कजारियाको लक्ष्यतर्फ अर्को महत्वपूर्ण कदम अघि बढेको छ ।
