यस्तो छ रमेश लेखकले आयोगमा दिएको ६ पृष्ठको लिखित बयान

काठमाडौँ।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले जाँचबुझ आयोगसमक्ष लिखित बयान दिएका छन् ।
उनले साेमबार जाँचबुझ आयोग कार्यालय पुगेर ६ पृष्ठको बयान दिएका हुन् । जेनजी आन्दोलन हुँदा लेखक गृहमन्त्री थिए।final-draft-ramesh-lekhak
