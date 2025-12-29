यस्तो छ रमेश लेखकले आयोगमा दिएको ६ पृष्ठको लिखित बयान

काठमाडौँ। 

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले जाँचबुझ आयोगसमक्ष लिखित बयान दिएका छन् ।

उनले साेमबार जाँचबुझ आयोग कार्यालय पुगेर ६ पृष्ठको बयान दिएका हुन् । जेनजी आन्दोलन हुँदा लेखक गृहमन्त्री थिए।

final-draft-ramesh-lekhak

