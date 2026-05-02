काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा बढ्दो राजनीतिक चलखेल, उपकुलपति दौडदेखि विद्यार्थी चुनावसम्म विवाद

काठमाडौँ।
विगतमा अन्य विश्वविद्यालयहरू दलीय राजनीतिले प्रभावित भइरहँदा पनि तुलनात्मक रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा मानिएको काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयू) अहिले भने नयाँ ढंगले राजनीतिक विवादको केन्द्र बन्न थालेको छ । सरकारले विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट पूर्णतः मुक्त राख्ने रणनीति अघि सारेसँगै केयूभित्र पुराना दलनिकट समूहहरू नयाँ स्वरूपमा सक्रिय भएको आरोप लाग्न थालेको छ ।
सरकारले राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरू हटाउने तयारीस्वरूप अध्यादेश ल्याउने चर्चा चलेपछि केयूमा उपकुलपति पदको दौड तीव्र बनेको छ । अर्कोतर्फ, विद्यार्थी कल्याण परिषद्को निर्वाचनलाई लिएर पनि विश्वविद्यालयभित्र तनाव बढिरहेको छ । विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार पूर्वउपकुलपति भोला थापा तथा उनका निकट मानिएका प्राध्यापकहरू विवेक बराल र विराजसिंह थापाको समूह संस्थापक उपकुलपति सुरेशराज शर्मालाई अगाडि सारेर फेरि थापालाई उपकुलपति बनाउने प्रयासमा सक्रिय छ ।
हालका उपकुलपति अच्युत वाग्ले केयूको इतिहासमै पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका उपकुलपति हुन् । उनी एक वर्षअघि लिखित परीक्षा, कार्ययोजना प्रस्तुति र अन्तर्वार्तापछि छनोट भएका थिए । त्यतिबेला भोला थापा प्रतिस्पर्धामा चौथो स्थानमा रहेको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार त्यतिखेर सरकारमा प्रभावशाली नेतृ आरजु राणा देउवाले थापालाई उपकुलपति बनाउने आश्वासन दिएको चर्चा थियो । प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति बन्न नसकेपछि थापालाई जेनजी आन्दोलनपछि युलेन्स स्कूलको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको दाबी गरिएको छ ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालय कर्मचारी नियमावलीअनुसार विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीले अन्य संस्थाको पदाधिकारी बन्न नपाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै थापा नियुक्तिको विषयलाई लिएर पनि प्रश्न उठाइएको छ । थापाले आफ्नो कार्यकालमा युलेन्स स्कूललाई साइबर सेक्युरिटी विषयमा स्नातक तह सञ्चालनको सम्बन्धन दिएको भए पनि अध्ययन अध्यापन भने अझै सुरु नभएको जनाइएको छ ।
त्यसैगरी, प्राध्यापक विवेक बरालले शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ (स्रोतमा उल्लेख भएअनुसार) निकट सम्बन्धको आधारमा वर्तमान उपकुलपति अच्युत वाग्ले बाहिरिएपछि भोला थापा उपकुलपति बन्ने दाबी गरिरहेको चर्चा विश्वविद्यालयभित्र भइरहेको छ । विराटनगरस्थित एस्पायर कलेजमा बराल पक्षका नातेदारहरूको लगानी रहेको र उक्त कलेजले केयूको सम्बन्धन पाएको विषयलाई लिएर पनि आलोचना भइरहेको छ ।
उता एमाले, माओवादी तथा विप्लव समूह निकट विद्यार्थीहरूलाई उक्साएर वर्तमान नेतृत्वविरुद्ध नाराबाजी र तालाबन्दीको प्रयास भइरहेको आरोप समेत लागेको छ । पछिल्ला चार दिनदेखि विश्वविद्यालय परिसरमा भइरहेका गतिविधिमा थापा समूहको अप्रत्यक्ष भूमिका रहेको दाबी स्रोतहरूको छ । विद्यार्थी राजनीति पनि अहिले केयूभित्रको अर्को विवादको विषय बनेको छ । विश्वविद्यालयका सातमध्ये पाँच स्कूलमा विद्यार्थी कल्याण परिषद्को मोडेलअनुसार निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने स्कूल अफ साइन्स र स्कूल अफ इन्जिनियरिङका लागि वैशाख २५ गते निर्वाचन तय गरिएको छ । तर पुराना दलनिकट विद्यार्थी र केही प्राध्यापकहरूले हालसम्म चल्दै आएको ‘क्लास रिप्रेजेन्टेटिभ’ प्रणालीको सट्टा प्रत्यक्ष मतदानबाट पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने माग उठाउँदै चुनाव नै प्रभावित पार्ने रणनीति बनाएको विश्वविद्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
यदि प्रशासनले प्रत्यक्ष निर्वाचनको माग स्वीकार गरे पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषय उठाएर चुनाव रोक्ने प्रयास हुने संकेतसमेत विद्यार्थी नेताहरूले दिएका छन् । विश्वविद्यालयभित्रको यही शक्ति संघर्षले आगामी दिनमा केयूको शैक्षिक वातावरण थप प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता बढेको छ ।
