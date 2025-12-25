सडक कालोपत्र गर्ने क्रममा अनियमितता: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित तीन जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकाभित्र सडक कालोपत्र गर्ने क्रममा अनियमितता भएको तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
नगरपालिकाको बैरिया प्रवेशद्वारदेखि नगरदाहासम्म कालोपत्र गर्ने क्रममा कमिसनको चलेखलमा अनियमितता भएको भन्दै सो मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । आयोगले मुद्दा दायर गर्दा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महमद शेरेमुस्तफा, सहलेखापाल उपेन्द्रकुमार साह र जनप्रतिबिम्ब दैनिकका प्रकाशन तथा प्रधानसम्पादक सञ्जयकुमार साह रहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०-८१ म सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्कामा कमिसनको चलखेल गरी सार्वजनिक सूचना नै लुकाएको पुष्टि भएपछि अख्तियारले कानुनी कारबाही अघि बढाएको हो । अख्तियारका अनुसार तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुस्तफा, सह–लेखापाल उपेन्द्रकुमार साह र जनप्रतिबिम्ब दैनिकका प्रकाशक साहले आपसी मिलेमतोमा बोलपत्रको सूचना लुकाएका थिए ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार राष्ट्रिय वा स्थानीय पत्रिकामा सूचना छाप्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यसक्रममा पत्रिकाको एउटा प्रति (सेटिङका लागिमात्र) छापेर सर्वसाधारण र अन्य व्यवसायीले थाहा नपाउने गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । प्रेस काउन्सिलको अभिलेखमा उक्त मितिको पत्रिकामा कुनै सूचना नभेटिएपछि यो किर्ते काम भएको रहस्य खुलेको सहायक प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
सूचना नै प्रकाशन नगरी पत्रिकामा विज्ञापन छापिएको भन्दै नगरपालिकाबाट ६५ हजार रुपियाँ भुक्तानीसमेत लिइसकेको पाइएको छ । झुट्टा बिल भरपाई बनाएर सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी पु¥याउने र आफूहरूले गैरकानुनी लाभ लिने बदनियत राखेको अख्तियारको दाबी छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुर गरेको भन्दै अख्तियारले मुस्तफा, साह र प्रकाशक सञ्जयकुमार साहलाई सजाय र जरिवानाको मागदाबी लिइएको छ ।
