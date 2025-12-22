पायोनियर मोटोकर्पद्वारा ‘जीकर एक्सः नाउ ओर नेभर’ विशेष अफर सार्वजनिक

काठमाडौं
नेपालमा जीकर ब्रान्डका विद्युतीय सवारीसाधनको आधिकारिक वितरक पायोनियर मोटोकर्प प्रा. लि.ले लक्जरी इलेक्ट्रिक मोबिलिटीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने उद्देश्यसहित ‘जीकर एक्सः नाउ ओर नेभर’ नामक विशेष अफर सार्वजनिक गरेको छ । क्रिसमस तथा नयाँ वर्षलाई लक्षित गर्दै ल्याइएको यो सीमित अवधिको अफरले प्रिमियम पूर्ण–इलेक्ट्रिक एसयूभी किन्न चाहने ग्राहकहरूका लागि आकर्षक अवसर प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
दिगो र लक्जरी मोबिलिटीतर्फ नेपाली बजारलाई अग्रसर गराउने लक्ष्यसहित पायोनियर मोटोकर्पले यो उत्सव अफर ल्याएको हो । ‘नाउ ओर नेभर’ अफर अन्तर्गत जीकर एक्स अब नियमित मूल्य ८४ लाख ९९ हजार रुपियाँबाट घटेर विशेष फेस्टिभ मूल्य ६४ लाख ९९ हजार रुपियाँमा उपलब्ध हुनेछ । यस अफरमार्फत ग्राहकले अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित प्रिमियम इलेक्ट्रिक एसयूभी उल्लेखनीय मूल्य लाभसहित आफ्नै बनाउन सक्नेछन् ।
जीकर एक्स भोल्भो ईएक्स ३० सँग साझा गरिएको अत्याधुनिक गिली एसईए २ प्लेटफर्ममा निर्माण गरिएको हो । गिलीको नवीनतम प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित यो एसयूभीमा २०० किलोवाट क्षमताको उच्च प्रदर्शन मोटर जडान गरिएको छ, जसले ३४३ न्यूटन–मिटर टर्क उत्पादन गर्दछ । यसले मात्र ५.६ सेकेन्डमै शून्यदेखि १०० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गति लिन सक्ने क्षमता राख्दछ ।
स्वीडेनको गोथेनबर्गस्थित जीकर ग्लोबल डिजाइन सेन्टरमा डिजाइन गरिएको जीकर एक्सले मिनिमलिस्ट डिजाइन र अत्याधुनिक लक्जरी इन्टेरियर प्रस्तुत गर्दछ । फ्रेमलेस ढोका, १४.६ इन्चको स्लाइड हुने केन्द्रीय स्क्रिन तथा १३ स्पिकरको यामाहा सराउन्ड साउन्ड सिस्टमले यस गाडीलाई प्रिमियम अनुभवको नयाँ परिभाषा दिन्छ ।
सुरक्षाको पक्षमा पनि जीकर एक्स अग्रणी रहेको छ । यसले युरो एनक्याप तथा ग्लोबल एनक्याप दुवैबाट पाँच–तारे सुरक्षा मूल्याङ्कन प्राप्त गरेको छ । सातवटा एयरब्याग तथा लेभल–२ एडभान्स्ड ड्राइभर असिस्टेन्स सिस्टम (एडीएएस) सहितको यो एसयूभी यात्रु सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर तयार गरिएको छ ।
नेपाली सडक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर डिजाइन गरिएको जीकर एक्समा १९१ मिलिमिटर ग्राउन्ड क्लियरेन्स र ६६ किलोवाट–आवर क्षमताको शक्तिशाली ब्याट्री जडान गरिएको छ । डब्लुएलटिपी मापदण्डअनुसार यसले एक पटकको चार्जमा ४४० किलोमिटरसम्मको दूरी तय गर्न सक्ने कम्पनीको दाबी छ ।
पायोनियर मोटोकर्पद्वारा प्रस्तुत गरिएको यो सीमित अवधिको ‘जीकर एक्सः नाउ ओर नेभर’ अफर विश्वस्तरीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटीलाई आकर्षक मूल्यमा अनुभव गर्ने उपयुक्त अवसर भएको कम्पनीले जनाएको छ।
पायोनियर मोटोकर्प प्रा. लि. बारे
पायोनियर मोटोकर्प प्रा. लि. नेपालका अग्रणी अटोमोबाइल वितरकमध्ये एक हो। यसले सशक्त बिक्री तथा सेवा सञ्जालमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अटोमोबाइल ब्रान्डहरू नेपाली बजारमा भित्र्याउँदै आएको छ । जीकरसम्बन्धी थप जानकारीका लागि नजिकको शोरूममा सम्पर्क गर्न वा कम्पनीको वेबसाइट डब्लुडब्लुडब्लु डट जीकर–नेपाल डट कम मा भ्रमण गर्न सकिनेछ ।
