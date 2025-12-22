भीजी मोटर्सद्वारा ७ सिटर एसआरएम विद्युतीय भ्यान सार्वजनिक, ३ सय किलोमिटर रेन्ज

काठमाडौँ
नेपालका लागि एसआरएम र जोयलोङ ब्रान्ड विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)को अधिकृत विक्रेता भीजी मोटर्सले एरआरएमको ७ सिटर विद्युतीय भ्यान सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडौंको सोल्टी होटलमा आयोजित एक विशेष समारोहमा वरिष्ठ अभिनेता सुनिल थापाले उक्त भ्यान अनावरण गर्नुभयो ।
५० किलोवाटको मोटर रहेको तथा ३०० किलोमिटर रेन्ज भएको यो भ्यानको मूल्य ३९ लाख रुपियाँ तोकिएको छ । यो भ्यान कर्पोरेट हाउस, होटल, स्कुललगायतलाई निकै उपयोगी मानिएको छ । नेपालभरिमा कम्पनीका ७५ भन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन र २० भन्दा बढी सर्भिस सेन्टर छन् । यसका स्पेयर पाट्र्सको मूल्यको अरु ईभीको तुलनामा ८० प्रतिशत कम पर्छ ।
सो अवसरमा कम्पनीले ईभी बारेको मिथक र भावी प्रभावसम्बन्धी कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ । कार्यशालामा सवारीधनीका मुख्य चासोलाई सम्बोधन गर्दै विभिन्न विज्ञले प्रस्तुति दिएका थिए । कार्यक्रममा जोयलोङका दक्षिण एसियाली बिक्री प्रमुख जर्ज कियाओले जोयलोङ र एसआरएमका सवारी साधनको इन्जिनियरिङ गुणस्तरबारे जानकारी गराए । उहाले नेपाल भित्र्याइएको विद्युतीय सवारी (ईभी) प्रविधिको विश्वव्यापी बजारमा परीक्षण भइसकेको र यसले स्थानीय हावापानीमा पनि विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्ने बताउनुभयो ।
अटोमोटिभ ईभी ड्राइभ ट्रेन विशेषज्ञ सम्राट गौतमले वातावरणसम्बन्धी तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै कमर्सियल ईभीको प्रयोगले सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषण ८० प्रतिशतले घटाउने बताउनुभयो । उहाँले एउटा मात्र डिजेल भ्यानलाई एसआरएम ईभीले प्रतिस्थापन गर्दा पनि काठमाडौं जस्ता सहरी क्षेत्रको वायु गुणस्तरमा ठूलो सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउनुभयो ।
कम्पनीका बिजनेस हेड चन्दन रौनियारले विस्तृत लागत–लाभ विश्लेषण प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले सुरुवाती लगानी पेट्रोल वा डिजेल गाडीको तुलनामा केही फरक भए पनि दैनिक सञ्चालन खर्चमा हुने बचत अतुलनीय रहेको प्रष्ट पारे । उनले अनुमानित रिसेल मूल्यबारे चर्चा गर्दै भने, ‘इन्धनमा आधारित बजार खुम्चिँदै जाँदा सेकेन्ड–ह्यान्ड विद्युतीय सवारीको माग र मूल्य दुवै उच्च रहनेछ ।’
मेकानिकल इन्जिनियर दीपक शर्माले विद्युतीय सवारीको मेकानिक्सबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । ‘ईभीमा इन्धन गाडीको तुलनामा चलायमान पार्टपुर्जाहरू कम हुने भएकाले मर्मत खर्च ६०% भन्दा बढीले कम हुन्छ,’ उनले भने । उनले यसमा आयल चेन्ज, स्पार्क प्लग र जटिल ट्रान्समिसन मर्मतको झन्झट नहुने बताउनुभयो ।
खरिदकर्तामा हुने ब्याट्रीसम्बन्धी चासोलाई सम्बोधन गर्दै दिनेश दाहालले ब्याट्री रिसाइक्लिङमा भएका प्रगति र घट्दो प्रतिस्थापन लागतबारे चर्चा गर्नुभयो । उहाँले आधुनिक ईभी ब्याट्रीहरू गाडीको सामान्य व्यावसायिक आयुभन्दा लामो समयसम्म टिक्ने गरी डिजाइन गरिएको र रिसाइक्लिङ कार्यक्रमले ‘चक्रिय अर्थतन्त्र (सर्कुलर इकोनोमी) सुनिश्चित गर्ने बताउनुभयो ।
कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक बिजुक्छेले आगामी दिनमा पनि चीनबाट प्राविधिक र इन्जिनियरहरू ल्याएर विद्युतीय सवारीचालक र सवारीधनीलाई ईभीका विविध पक्षबारे जानकारी गराउन यस्ता कार्यशालाहरू आयोजना गर्दै जाने बताउनुभयो ।
