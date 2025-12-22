सुपर खुदी हाइड्रोपावरले पायो आइपीओ निष्कासनको अनुमति

काठमाण्डौँ
नेपाल धितोपत्र बोर्डले सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको छ । बोर्डले अंकित मूल्य १०० रुपियाँमा आइपीओ जारी गर्न अनुमति दिएको हो ।
कम्पनीले अब ३१ करोड रुपियाँ बराबरको ३१ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्नेछ । कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
कम्पनीले दुई चरणमा आइपीओ निष्कासन गर्नेछ । पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानिय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरुका लागि र दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणका लागि आइपीओ निष्कासन गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया