ब्रिटिस काउन्सिलद्धारा नेपालमा आइइएलटिएस उपहार २०२५ का विजेताको घोषणा

काठमाडौँ
ब्रिटिस काउन्सिलले नेपालमा आयोजना गरेको ‘आइइएलटिएस उपहार २०२५’ को तेस्रो संस्करणका विजेताको घोषणा तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम १७ डिसेम्बर २०२५ मा सम्पन्न गरेको छ । सन् २०२४ मा सफल रूपमा सम्पन्न आइइएलटिएस उपहार कार्यक्रमपछि थप परिस्कृत ढंगले विद्यार्थीलाई सम्मान गर्ने उद्देश्यसहित तेस्रो संस्करण सञ्चालन गरिएको हो ।

यस अभियानअन्तर्गत १५ अगस्टदेखि ३० नोभेम्बरसम्म पेपर वा कम्प्युटरमार्फत आइइएलटिएस परीक्षा दिनका लागि दर्ता गरी आवश्यक शुल्क बुझाएका विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । सहभागीमध्ये साप्ताहिक लक्की ड्रमार्फत ९७ जना विद्यार्थीले विभिन्न उपहार जितेका छन् । विजेताको घोषणा ब्रिटिस काउन्सिलको आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत गरिएको थियो ।

यस वर्ष मासिक रूपमा तीन जना विजेता र चार जना बम्पर पुरस्कार विजेता घोषित भएका छन् । मासिक विजेता बनेका प्रान्तिका अधिकारी, श्रद्धा श्रेष्ठ र कृतज्ञ श्रेष्ठले एप्पलको म्याकबुक एयर प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै, सुशोभन चिमोरिया, अतिथी थापा र सन्दीप जमकट्टेलले बेलायत, युरोप र अमेरिकाका लागि टर्किस एयरलाइन्सद्वारा प्रायोजित एकतर्फी हवाई टिकट जितेका छन् । अस्ट्रेलिया जाने ब्रिटिस काउन्सिलद्वारा प्रायोजित हवाई टिकट शिक्षा त्रिपाठीले प्राप्त गरेका छन् ।

कार्यक्रममा आइइएलटिएस दर्ता प्रवद्र्धनमा योगदान पु¥याएका १० साझेदार संस्थामध्ये उत्कृष्ट तीन संस्थालाई आइप्याड प्रदान गर्दै सम्मान गरिएको थियो । सम्मानित साझेदारमा आरटीसी इङलिस, सुमेधा एजुकेसन नेटवर्क र द नेक्स्ट एजुकेसन कन्सल्टेन्सी रहेका छन् ।

