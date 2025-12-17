काठमाडौंमा एघारौँ नेपाल काठ, फर्निचर तथा इन्टेरियर अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी आयोजना हुँदै

काठमाडौं
मिडिया स्पेस सोलुसन्स प्रा.लि. तथा फ्युचरेक्स ट्रेड फेयर एण्ड इभेन्ट्स प्रा.लि. को संयुक्त आयोजनामा काठ, फर्निचर तथा इन्टेरियर क्षेत्रसम्बन्धी बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीको एघारौँ संस्करण आयोजना हुने भएको छ ।
इन्टेरियर, फर्निचर, प्लाइउड, ल्यामिनेट, होम टेक्सटाइल, हार्डवेयर, काष्ठसम्बन्धी मेसिनरी तथा औजार, फर्निसिङ, म्याट्रेस, कच्चा पदार्थ तथा उत्पादनहरू समेटिएको उक्त प्रदर्शनी पुष ४, ५ र ६ गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरिने आयोजकले जानकारी दिएका छन् ।
प्रदर्शनीमा स्वदेशी तथा विदेशी ख्यातीप्राप्त ब्रान्डका १०० भन्दा बढी स्टल रहनेछन्। फर्निचर, प्लाइउड, काठका औजार, ल्यामिनेट उत्पादक कम्पनी, विभिन्न कम्पनीका डिलर, सब–डिलर तथा विक्रेताहरूले आफ्ना उत्पादन र सेवाबारे जानकारी गराउनेछन् । साथै, काठ व्यवसायसँग सम्बन्धित नवीनतम प्रविधि र उपकरणबारे अवलोकन गर्न सकिने आयोजकको भनाइ छ ।
पछिल्लो १० वर्षदेखि निरन्तर आयोजना हुँदै आएको यो प्रदर्शनी काठ, फर्निचर तथा इन्टेरियर क्षेत्रका लागि कोसेढुंगा सावित हुँदै आएको छ । यस पटकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीमा इन्टेरियर, फर्निचर, प्लाइउड, ल्यामिनेट, हार्डवेयर, काष्ठसम्बन्धी मेसिनरी तथा औजार, फर्निसिङ, म्याट्रेस, कच्चा पदार्थ तथा उत्पादनहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहनेछ ।
आयोजकका अनुसार, यस एघारौँ नेपाल काठ प्रदर्शनीमार्फत विश्वभर ख्याती प्राप्त कम्पनी तथा ब्रान्डका अत्याधुनिक सामग्री र प्रविधि नेपाली बजारमा भित्र्याउने पहल गरिएको हो । यसले साना देखि ठूला उद्योगसम्मलाई प्रयोगमा रहेका मेसिनरीको उन्नयन गर्दै उत्पादन क्षमता अझ प्रभावकारी बनाउन सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रदर्शनीमा सहयोगी संस्थाका रूपमा नेपाल हस्तकला महासंघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ, नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघ तथा इन्टेरियर डिजाइनर एसोसिएसन नेपाल रहेका छन् ।
यसैगरी, इन्टेरियर डिजाइनर एसोसिएसन नेपालका विज्ञहरूद्वारा नवीनतम प्रविधि, इन्टेरियर डिजाइन, फर्निचरलगायत विभिन्न विषयमा दुई दिने सेमिनार तथा गोष्ठी कार्यक्रमसमेत आयोजना गरिनेछ ।
प्रदर्शनीले नेपालमा हाल भइरहेको काठ, फर्निचर तथा इन्टेरियर क्षेत्रको विकास र आधुनिकीकरणमा महत्वपूर्ण टेवा पु¥याउने विश्वास लिइएको छ । घर निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति, सर्वसाधारण नागरिकका साथै देशका दिग्गज आर्किटेक्ट, इन्जिनियर तथा इन्टेरियर डिजाइनरहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ ।
यस प्रदर्शनीमार्फत विदेशमा सफलतापूर्वक प्रयोग भइरहेका नयाँ प्रविधि र सामग्री नेपाली बजारमा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने माध्यम बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, नेपालमा भइरहेका काष्ठ वस्तु उत्पादनसम्बन्धी गतिविधिमा पनि यसले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास आयोजकको छ ।
