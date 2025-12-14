याङ्गो राइडले नेपालको लागि आफ्नो एपभित्र नयाँ सुरक्षा सुविधा सार्वजनिक गर्यो

काठमाडौँ
विश्वव्यापी टेक कम्पनी याङ्गो ग्रुप अन्तर्गतको याङ्गो राइडले नेपालमा आफ्नो अनुप्रयोगमा नयाँ सुरक्षा संरचना (सेफ्टी फ्लो) सार्वजनिक गरेको छ।
यस अपडेटले व्यक्तिगत सुरक्षा चेकलिस्टहरू समावेश गर्दछ, जसले यात्रुहरूलाई यात्राका बेला लागू भएका सुरक्षा उपायहरूको वर्तमान अवस्था हेर्ने सुविधा प्रदान गर्छ।
साथै यसमा यात्रुहरूले यात्रा सुरु गर्नुअघि र यात्रा दौरान पालन गर्नसक्ने सुरक्षा सुझावहरू सहितको नयाँ ‘सेफ्टी सेन्टर’ पनि समावेश गरिएको छ। यो अपडेट आगामी दिनहरूमा क्रमशः सबै प्रयोगकर्ताहरूका लागि उपलब्ध हुनेछ।
यात्रा–अगाडिको चेकलिस्टः यात्रा अझ सहज र सुरक्षित बनाउन आवश्यक कदम
कम्पनीको दावी अनुसार नयाँ सेफ्टी सेन्टरमा यात्रुहरूले पालन गर्नुपर्ने उपायहरूको सूची प्रदर्शित हुन्छ। यसमा अनबोर्डिङ सामग्री पढ्नु, व्यक्तिगत जानकारी भर्नु, विश्वसनीय सम्पर्क थप्नु, सेल्फी प्रमाणिकरण गर्नु, वा इमेल अद्यावधिक गर्नु जस्ता चरणहरू समावेश छन्।
यदि सूचीमा कुनै पनि कुरा अपूर्ण छ भने एपले त्यसैलाई चिन्हित गर्छ र प्रयोगकर्तालाई आवश्यक कदम चाल्न तथा बाँकी भाग पूरा गर्न सूचित गर्छ।यात्रुहरूले पार्टनर चालकका लागि निर्धारित मापदण्डहरू, विवाद वा दुर्घटना परेको अवस्थामा सहयोग कसरी पाउने, तथा प्रत्येक सुरक्षा सुविधाबारे विस्तृत जानकारी एकै क्लिकमा जान्न सक्छन्।मुख्य स्क्रिनमा आपतकालीन अवस्थाका लागि सधैं एसओएस सिग्नल र सपोर्टका लागि बटनहरू उपलब्ध हुन्छन्।
“याङ्गो मा सुरक्षा हाम्रो सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता हो। हामी दृढ सुरक्षा उपायहरू र प्रविधिहरू लागू गर्नु मात्र पर्याप्त छैन, ती प्रत्येक प्रयोगकर्ताका लागि देखिने, बुझ्न सकिने र पारदर्शी हुनु पनि आवश्यक छ भन्नेमा विश्वास गर्छौं। नयाँ व्यक्तिगत सुरक्षा चेकलिस्ट र अपडेटहरूसँग, यात्रुहरूले अब आफ्नो यात्राको हरेक चरणमा — बुकिङदेखि यात्रा समाप्ति सम्म — हामीले उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न के–के गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छन्,” याङ्गो नेपालका प्रवक्ताले भनेका छन्।
यात्रा दौरान सुरक्षा स्थिति अझ स्पष्ट र दृश्य
नयाँ सेफ्टी सेन्टर ले यात्राको हालको स्थिति देखाउँछ र कुन–कुन सुरक्षा जाँचहरू तथा सुविधा सक्रिय छन् भन्ने संकेत गर्दछ। सुरक्षा स्तरको गणनामा निम्न कारक समावेश हुन्छन् ।
चालक पहिचानको नवीनतम प्रमाणीकरण
पार्टनर चालकहरूले आफ्नो चालक अनुमति पत्र (दुवै तर्फ) का फोटो र अनुमति पत्र समातेको सेल्फी अनिवार्य रूपमा अपलोड गर्नुपर्छ। सिस्टमले यी जानकारीलाई चालकको प्रोफाइलसँग मिलान गर्छ। यो प्रक्रिया पूरा नभएसम्म चालकले अर्डर लिन पाउँदैनन्।
गतिमा नियन्त्रण
याङ्गो राइडएपले जीपीएस प्रयोग गरी चालकको मार्ग र गति ट्रयाक गर्छ। उक्त गति मार्ग निर्माणका लागि प्रयोग गरिएको नेभिगेटरका आधारमा सो सडकमा अनुमति दिइएको अधिकतम गतिसँग तुलना गरिन्छ।
ड्राइभिङ शैली नियन्त्रण
ड्राइभिङ व्यवहार निगरानी प्रणालीले चालकलाई सुरक्षित रूपमा ड्राइभ गर्न सहयोग गर्छ। यसले चालकको स्मार्टफोनमा रहेको एक्सेलेरोमिटर र जाइरोस्कोपका डेटा विश्लेषण गरी अचानक तीव्र गति अनियन्त्रित मोडजस्ता जोखिमपूर्ण गतिविधि पत्ता लगाउँछ। प्रत्येक असुरक्षित ड्राइभिङका घटना पछि चालकलाई सावधानीपूर्वक चलाउन चेतावनी पठाइन्छ। चेतावनीहरू बेवास्ता गरेमा सेवामा पहुँच सीमित गर्न सकिन्छ।
याङ्गो राइडको मुख्य प्राथमिकताः सुरक्षा
याङ्गो राइडसेवामा यात्रु र पार्टनर चालक दुवैका लागि यात्राअघि, यात्रा दौरान र यात्रा पछि प्रयोग गर्न मिल्ने ३० भन्दा बढी सुरक्षा सुविधा उपलब्ध छन्।
यी सुविधाहरूमा गति र ड्राइभिङ शैली निगरानी, विश्वसनीय सम्पर्कसँग मार्ग र विवरण शेयर गर्ने सुविधा, आपतकालीन अवस्थामा एसओएस नम्बरमा द्रुत पहुँच, तथा अन्य धेरै विकल्पहरू समावेश छन्।
याङ्गो ग्रुप एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी हो, जसले विश्वभरिका अत्याधुनिक प्रविधिहरूलाई स्थानीय समुदायको आवश्यकताअनुसार दैनिक सेवामा रूपान्तरण गर्छ। नवप्रवर्तनप्रतिको निरन्तर समर्पणसहित, याङ्गो ले विश्वका अग्रणी प्रविधिहरूलाई विभिन्न क्षेत्रका लागि सहज रूपमा एकीकृत सेवामा बदल्छ। याङ्गो ग्रुप हाल ३० भन्दा बढी देशहरू—अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, युरोप, मध्यपूर्व, दक्षिण एसिया लगायतका क्षेत्रमा—मोबिलिटी, डेलिभरी, फुडटेक, मनोरञ्जन तथा अन्य डिजिटल सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ।
