रिलायबल नेपाल लाइफको सहायक कम्पनीले पायो बिक्री प्रबन्धक र परामर्श सेवा कार्य गर्ने अनुमति

काठमाडौँ
रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सहायक कम्पनी रिलायबल इन्भेस्टमेन्ट एन्ड मर्चेन्ट क्यापिटलले धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक र परामर्श सेवा कार्य गर्ने अनुमति पाएको छ ।
रिलायबल नेपाल लाइफको सहायक कम्पनी रिलायबल इन्भेस्टमेन्ट एन्ड मर्चेन्ट क्यापिटलले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक, शेयर रजिस्ट्रेसन र संस्थागत परामर्श सेवासम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको हो । कम्पनीले यसअधि धितोपत्र प्रत्यभूति, लगानी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्दै आएको थियो ।
बीमा क्षेत्रबाट पहिलो सामुहिक लगानी कोष ‘रिलायवल सामूहिक लगानी कोष’अन्तर्गत रिलायवल समृद्धि योजना नामको पहिलो सामूहिक लगानी योजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।
थप इजाजतपत्रले कम्पनीले आगामी दिनमा मर्चेन्ट बैंकिङ क्षेत्रमा थप गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
प्रतिक्रिया