रुपन्देहीको पडसरीमा ‘ट्याक्टर हस्पिटल’ संचालनमा\ सबै ब्रान्डका ट्रयक्टरको आत्यधुनिक मर्मत अब एकै ठाउँमा

विगत डेढ दशक लामो समयदेखि रुपन्देही लाई आधार बनाएर व्यवसायीक यात्रामा रहेको मनमित ग्रुपले रुपन्देहीमा आत्याधुनिक ट्याक्टर हस्पिटल सञ्चालनमा ल्याएको छ । रुपन्देहीका प्रमुख दुई व्यापारिक शहर भैरहवा र बुटवललाई केन्द्रमा पारेर आज शुक्रबारबाट ओमसतिया–२ पडसरीमा ट्याक्टर हस्पिटल सञ्चालनमा ल्याईएको हो ।
आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै ट्याक्टर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको समाधानका लागि मर्मत सम्भारका गर्न ग्यारेज स्थापना गरिएको मनमित ग्रुपका अध्यक्ष उदयकुमार सिंहले जानकारी दिए । ७ कट्ठा क्षेत्रफलमा फराकिलो स्पेसहित सेवाग्राहीका लागि विश्राम कक्ष सहिता व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनमा ल्याइएको यस ग्यारेजले रुपन्देहीसहित पाल्पा, नवलपरासी तथा कपिलवस्तुसम्म अन स्पोट समेत सेवा उपलब्ध गराउनेसमेत अध्यक्ष सिंहले बाताउनु भयो ।
एकसाथ ६ वटासम्म ट्याक्टर मर्मतको काम गर्न सकिनेगरी अत्याधुनिक उपकरण जडानसहित निर्माण गरिएको ग्यारेजमा आउने सेवाग्राहीका लागि बास बस्नु पर्ने भएमा निशुल्क छुट्टै विश्रामस्थलको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका साथै अधिकांश कामका लागि मेशिन तथा उपकरणको प्रयोग गरिने भएकाले छोटो समयमै थोरै जनशक्तिले सहजै काम गर्न सक्ने कम्पनीको दाबी छ । हाल ८ जना प्राविधिक जनशक्तिले काम गरिरहेको यस ग्यारेजमा बिस्तार गर्दै जनशक्ति पनि थप गरिने अध्यक्ष सिंहले बताउनु भयो ।
ग्यारेजको उद्घाटन कार्यक्रममा लुम्बिनी ट्याक्टर समितिका कार्यबहाक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भुसाल, ट्याक्टर समिति पाल्पाका अध्यक्ष विष्णु बहादुर कार्की लगायतले बोल्दै व्यवसायिक सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो ।
यसैगरी कुनै पनि गाडी मर्मतका लागि ग्यारेजमा जाँदा त्यसका पाट्र्सको मूल्य प्रचलित बजार मूल्यभन्दा बढी भनेर ग्राहकलाई मर्कामा पार्ने प्रवृत्ति रहेको बताउँदै ट्याक्टर हस्पिटलमा उक्त नहोस भनि कामना गर्नुभयो ।
कार्यक्रमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय का वरिष्ठ प्रहरी सहयेक निरीक्षक दुर्गा भट्टले ट्राफिक नियम बारे सचेतनासहित आफूले चलाउने कुनै पनि सवारीका साधन वा उपकरणलाई समयमै मर्मत सम्भार गरेर सुरक्षित रहन आग्रह गर्नुभयो ।
मनमित ट्रेडिङ, पीस लुम्बिनी इन्टरनेश्नल कम्पनी प्रा.लि र ओम स्वस्तिक ट्रेडिङ एण्ड सप्लायर्सको साझा संस्था मनमित ग्रुपलेन नेपालमै पहिलोपटक ग्यारेज सञ्चालनमा ल्याएको हो । ग्रुप अन्तर्गतको मनमित ट्रेडिङ लुम्बिनी प्रदेशका लागि शक्तिमान ब्राण्डका रोटाभेटर तथा विभिन्न कृषि औजारहरुको आधिकारिक विक्रेतका रुपमा रहेको छ भने ओम स्वस्तिकले मनमित र पीस लुम्बिनी अन्तरगतका सामग्रीहरुका लागि कपिलवस्तुमा आधिकारिक विक्रेतको रुपमा रहेको छ । यसै गरि ग्रुपकै पिस लुम्बिनी इन्टरनेसनल कम्पनीले पाल्को लुब्रीकेन्ट्को लागि नेपालकै अधिकारिक बिक्रेता रहेको छ ।
