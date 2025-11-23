छुट्टाछुट्टै सवारी दुर्घटनामा चार जनाको मृत्यु।

काठमाडौं।
नवलपरासी पूर्व, मध्यबिन्दु नगरपालिका-७ स्थित सडकमा प्रदेश २-०३-००१ ख ७१६४ नम्बरको ट्रकले ना.३४ प १२८५ नम्बरको मोटरसाइकललाई शनिबार दिउँसो ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक सोही नगरपालिका-१५ बस्ने ३६ वर्षीय लोक बहादुर थारूको मृत्यु भएको छ । ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका उनको मध्यबिन्दु प्रादेशिक अस्पताल डण्डामा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । ट्रक चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
झापा, मेचीनगर नगरपालिका-१५ हेल्दुबारीस्थित सडकमा रोकी राखेको प्र.१-०१-००१ त. ९९७७ नम्बरको ट्याक्टरमा प्र.१-०१-०१३ प ३३३६ नम्बरको मोटरसाइकल ठक्कर खाई शनिबार बेलुकी दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकल चालक सोही ठाउँ बस्ने ३८ वर्षीय बिनोद राउतको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनको बिएण्डसि अस्पताल बिर्तामोडमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । साथै दुर्घटनामा घाइते भएका मोटरसाइकलमा सवार १ जनाको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । ट्याक्टर चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
चितवन, कालिका नगरपालिका-११ स्थित सडकमा बा.१८ च ८९७३ नम्बरको बोलेरो अनियन्त्रित भई शनिबार राति दुर्घटना हुँदा चालक खैरहनी नगरपालिका-४ बस्ने ६३ वर्षीय राममणी न्यौपानेको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनको भरतपुर सरकारी अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो ।
धनुषा, मिथिला बिहारी नगरपालिका-२ हजरा चोकस्थित सडकमा जनकपुरबाट ढल्केवरतर्फ आउँदै गरेको बा.प्र.०१-०३१ च २०३६ नम्बरको कारको ठक्करबाट साइकलमा सवार सोही नगरपालिका-१ बस्ने ६० वर्षीया सुमिन्त्रा देवीको आइतबार बिहान घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । साथै दुर्घटनामा घाइते भएका साइकल चालकको न्यूरो अस्पताल जनकपुरमा उपचार भइरहेको छ । कार चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
दुर्घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
