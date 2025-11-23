दुर्गा प्रसाईंको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ

काठमाडौ‌ । 

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ। उक्त रिट सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा परेको हो।

यसअघि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले प्रसाईंलाई पक्राउ गरेको कारणसहित अदालतसमक्ष उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो।

प्रहरीले मङ्सिर १ गते सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान गर्न प्रसाईंलाई भक्तपुर ठिमीस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको हो। उनले मङ्सिर ७ गतेदेखि देशव्यापी आन्दोलनसहित यातायात ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका थिए भने क्यानका अधिकारीलाई एनपीएल रोक्न दबाब दिएको अभिव्यक्ति पनि सार्वजनिक भएको थियो।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com