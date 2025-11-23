बेंगलुरुमा बैंक–टु–बैंक ढुवानीबाट ७.११ करोड लुट: ७ जना पक्राउ, ६.२९ करोड बरामद

काठमाडौं ।
बेंगलुरु प्रहरीले बैंकबाट अर्को बैंकमा लैजाँदै गरिएको नगद बीचैमा हराएको चर्चित लुटपाट प्रकरण सुल्झाएको दाबी गरेको छ। प्रहरीले उक्त घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा ७ जनालाई पक्राउ गरेको छ भने लुटिएको रकममध्ये ६.२९ करोड भारतीय रुपैयाँ बरामद भएको जनाएको छ।
घटना बेंगलुरुस्थित एक बैंकको क्याश–भ्यानले अर्को शाखामा पैसा लैजाँदै गर्दा भएको हो। प्रारम्भिक अनुसन्धानका अनुसार घटना योजनाबद्ध ढंगले गराइएको र अपराधीहरूले क्याश–मुभमेन्टको समय, रुट र सुरक्षाको कमजोरी पहिल्यै अध्ययन गरेको अनुमान प्रहरीले गरेको छ। बेंगलुरुका प्रहरी आयुक्त सीमान्त कुमार सिंहले पत्रकार सम्मेलनमार्फत घटना “संगठित समूहको पूर्व–योजना अनुसार सञ्चालन भएको” बताए।
उनका अनुसार पक्राउ परेकामध्ये केही व्यक्तिको अघिल्लो आपराधिक पृष्ठभूमि रहेको र उनीहरूबीच लामो समयदेखि समन्वय भइरहेको देखिएको छ। प्रहरीले घटनास्थल आसपासका सीसीटीभी फुटेज, मोबाइल लोकेसन, र प्रविधिमार्फत संकलित सूचनाको विश्लेषण गरेर आरोपितहरूलाई पक्राउ गर्न सफल भएको बताएको छ।
तर घटनामा संलग्न हुनसक्ने अन्य व्यक्तिहरूको भूमिका पनि खुलेको हुनसक्ने भन्दै थप अनुसन्धान जारी छ। घटनाले बेंगलुरु जस्ता ठूलो सहरमा क्याश ढुवानी प्रणाली सुरक्षित छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ। बैंकिङ सुरक्षा विशेषज्ञहरूले नगद ढुवानीमा अझै पनि पुरानो मोडेल, निश्चित समय–रुट, र कमजोर निगरानी प्रयोग हुनु जोखिमपूर्ण भएको बताएका छन्। प्रहरीले क्याश–मुभमेन्टका क्रममा सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ पालना गराउन बैंक र ढुवानी गर्ने संस्थालाई सचेत गराएको छ।
