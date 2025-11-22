यादवको अध्यक्षतामा जसपा नेपालको ७९ सदस्यीय केन्द्रीय युवा संघ गठन

काठमाडौं ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको भातृ संगठन समाजवादी युवा संघ नेपालको केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन भएको छ । जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले युवा नेता मनिश यादवको अध्यक्षतामा ७९ सदस्यीय केन्द्रीय समाजवादी युवा संघ गठन गरेको हो ।
संघको केन्द्रीय उपाध्यक्षमा रेणुराज सिंह, चिरञ्जिवी यादव र रविन पाख्रिन चयन भएका छन् भने दिपेन्द्र कापडीलाई महासचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । सौरभ शर्मा, कमल नेम्वाङ्, शिवराज बेघा, राजु यादव र विनय यादव गरी ५ जना सचिवमा चयन भएका छन् । शत्रुधन यादवलाई भने कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
नवगठित केन्द्रीय युवा संघका ११ सदस्यीय पदाधिकारीसहित अन्य सबै सदस्यहरुको यही मंसिर १५ गते काठमाडौंमा एक औपचारिक कार्यक्रमकाबीच सपथ ग्रहण आयोजना गरिने समाजवादी युवा संघका ईन्चार्ज बिक्की यादवले जानकारी दिए ।
तदर्थ समितिलाई समाजवादी युवा संघको देशव्यापी मूल नेतृत्व निर्माण गर्न आगामी ६ महिनाभित्र वडादेखि केन्द्रसम्मै संगठन निर्माण गरी निर्वाचन गराउने कार्यभार तोकिएको ईन्चार्ज यादवले बताए ।
संघले संगठन निर्माण, बिस्तार एवं संघीय चुनाव केन्द्रीत छिट्टै आफ्नो भावी कार्ययोजना तथा कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिने नवगठित जसपा नेपालको समाजवादी युवा संघका अध्यक्ष मनिश यादवले जानकारी दिए ।
युवा संघले देशैभरी वडा, पालिका, क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र स्तरीय संगठन निर्माण एवं बिस्तार, युवा अभियान सुदृढीकरण तथा आगामी निर्वाचन केन्द्रीत पार्टीको वैचारिक तथा राजनीतिक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने महत्वपूर्ण दायित्व पाएको छ ।
