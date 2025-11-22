मतदाता नामावली अद्यावधिक सकियो, ८.३७ लाख नयाँ मतदाता थप

काठमाडौँ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लक्षित गर्दै सञ्चालन गरिएको मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगले दिएको थप समय शुक्रबार समाप्त भएको छ। आयोगले कात्तिक ३० मा दर्ता अवधि सकिएपछि सरोकारवालाको आग्रहका आधारमा मंसिर ५ गतेसम्म समय थपेको थियो।

समयावधि भित्र कुल ८ लाख ३७ हजार ९४ नयाँ मतदाता दर्ता भएका छन्। यसमध्ये ३ लाख ४४ हजार ९१४ जनाको नाम बायोमेट्रिक्समार्फत र ४ लाख ९२ हजार १८० जनाको नाम राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत दर्ता गरिएको आयोगले जनाएको छ।

त्यसैगरी आयोगमा हालसम्म १० नयाँ राजनीतिक दल दर्ता भएका छन्, भने २८ दल दर्ता प्रक्रियामा रहेका छन्।

