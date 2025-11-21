बारामा दुवै पक्षलाई संयमित बन्दै शान्ति कायम गर्न चौतर्फी दबाब

काठमाडौं ।
बारामा विगत दुई दिनदेखि देखिएको जेन–जी आन्दोलन र त्यसमा देखिएको उग्रता आम नागरिकका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । जेन–जी कार्यकर्ताले एमालेका नेताहरूलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा जान रोक्न खोज्नु, र त्यसको प्रतिघाती रूपमा एमाले नेताहरूले जेन–जीलाई कुटपिट गर्ने जस्ता दुवैखाले कार्य गलत र शान्ति भंग गर्ने किसिमका रहेका छन् । दुवै पक्षको व्यवहारले स्थानीय वातावरणलाई अनावश्यक रूपमा तापमय बनाइरहेको छ । स्थानीय तहका अधिकांश जनताले दुवै शक्तिलाई संयमित बन्न, उक्साहट रोक्न र हिंसात्मक झडपबाट टाढा रहन आग्रह गरिरहेका छन् ।
बुधबार र बिहीबार जेन–जी कार्यकर्ताबाट भएको आगजनी, तोडफोड र सार्वजनिक संरचनामाथिको आक्रमणप्रति सरकारले समेत चिन्ता व्यक्त गरेको छ । जेन–जी पक्ष भने एमालेका केही स्थानीय नेताले आफ्ना कार्यकर्तामाथि गरेको कुटपिटको विरोधमा आन्दोलन चर्किएको दाबी गरिरहेको छ । तर, विरोधका नाममा एयरपोर्ट गेट तोडिनु, सरकारी संरचनामै आक्रमण गर्नु, र बिहीबार प्रहरीमाथि हातपात हुनुजस्ता क्रियाकलापले आन्दोलनको वैधानिकता पुष्टि गर्नुको साटो हिंसात्मक प्रवृत्तिको संकेत दिने अधिकांशको भनाइ छ ।
प्रहरीमाथिको आक्रमणप्रति नागरिक तहमा व्यापक असन्तुष्टि छ । आगामी चुनावी वातावरण सुरक्षित, भयरहित र स्वच्छ बनाउन सबैभन्दा पहिला सुरक्षामूलक निकायको मनोबल उच्च हुनु आवश्यक हुन्छ । तर, बारामा भएको घटनाले प्रहरीको मनोबल कमजोर परिरहेको दृश्यले आगामी निर्वाचनमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ—मनोबल खस्किएको सुरक्षाकर्मीले भयमुक्त र निष्पक्ष निर्वाचन कसरी सुनिश्चित गर्न सक्ला ? भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र छ ।
यता बारा प्रहरीले एमालेका स्थानीय नेताबाट जेन–जी कार्यकर्तामाथि हातपात भएको घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरिसकेको छ । अब कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका बेला जेन–जी पक्षले आन्दोलनलाई झनै उग्र बनाउनु सार्वजनिक रूपमा उपयुक्त नहुने टिप्पणी गर्दै नागरिक समाजले भनेको छ– ‘कानुनी उपचार सुरु भइसकेपछि आन्दोलनलाई हिंसात्मक दिशामा मोड्नुले आन्दोलन स्वयंको नैतिक धरातल कमजोर बनाउने जोखिम बढाउँछ ।’
स्थानीय बासिन्दाहरूको साझा धारणा छ—एमाले कार्यकर्ता र जेन–जी समर्थक दुवै पक्षले अब संयम, संवाद र शान्तिको बाटो अवलम्बन गर्नैपर्छ । निरन्तर उग्रताबाट दुवै पक्षलाई क्षतिमात्र पुग्छ; स्थानीय सुरक्षा, व्यापार, दैनिक जीवन र आगामी निर्वाचन—सबै प्रभावित बन्नेछन् ।
जेन–जी पक्षले सार्वजनिक सम्पत्तिमा आक्रमण नगर्नु, आफ्नो असन्तुष्टि शान्तिपूर्ण रूपमा प्रस्तुत गर्नु, र अराजकता होइन, अहिंसा र संयमताका माध्यमबाट राजनीतिक सन्देश दिनुपर्ने अपेक्षा नागरिकको छ । लोकतान्त्रिक समाजमा विरोध र आन्दोलन अधिकार हुन् तर त्यो अधिकार जिम्मेवारीसहित मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ ।
अब बाराको घटना शान्तितर्फ मोडिनुपर्ने, हिंसा रोकिनुपर्ने, सामाजिक सौहार्द, कानुनको शासन र आगामी निर्वाचनको तयारीलाई सुरक्षित बनाउनेतर्फ सबै पक्ष उन्मुख हुनुपर्नेमा आमनागरिक समाजको जोड छ ।
प्रतिक्रिया