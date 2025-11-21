देशभर सामान्य मौसम, केही हिमाली क्षेत्रमा हल्का हिमपात

काठमाडौँ ।
देशभर कुनै विशेष मौसमी प्रणालीको प्रभाव नभएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हाल पहाडी तथा हिमाली भूभागमा आंशिक बदली रहँदा अन्य क्षेत्रहरूमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्का वर्षासहित हिमपात भइरहेको छ।
दिउँसो पनि यस्तै अवस्था रहने र कोशी, बागमती तथा गण्डकी प्रदेशका हिमाली भूभागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जानकारी दिएको छ। राति भने कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भूभागमा आंशिक बदली रहने र बाँकी क्षेत्रमा मौसम सफा रहने बताइएको छ।
प्रतिक्रिया