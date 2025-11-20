निर्वाचन गराउन डा. केसीको सरकारलाई अल्टिमेटम

काठमाडौं ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले नेपालको वर्तमान राजनीतिक अराजकता, अभाव र चरम भेदभावको मुख्य कारक विगतदेखिको दण्डहीनता र राजनीतिक कुशासन भएको ठहर गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई तोकिएको समयमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गर्न र भ्रष्टाचार तथा हिंसामा संलग्न सबैलाई छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन कडा आह्वान गर्नुभएको छ ।
२००७ सालपछिको लामो राजनीतिक उथलपुथल नजिकबाट नियालेको उल्लेख गर्दै डा. केसीले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, ‘कुर्सी प्राप्तिका लागि भएको सशस्त्र द्वन्द्व, दरबार हत्याकाण्डलगायतका घटनामा भएका हत्या, हिंसा र भ्रष्टाचारका लागि आजसम्म कहिल्यै कसैले जवाफदेही बन्नु नपरेका तथ्य स्पष्ट छ ।’
नवयुवा पुस्ताले गरेको आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकारसामु विगतका अपराध र भ्रष्टाचारमा संलग्न नेता, दल, गिरोह तथा व्यक्तिउपर छानबिन गरी उपयुक्त कारबाही गर्ने अभिभारा आइपरेको उहाँले औँल्याउनुभएको छ । उहाँको बुझाइमा, विश्वमै उत्कृष्ट मानिएको गणतान्त्रिक लोकतन्त्र व्यवस्था स्वयंमा खराब नभए पनि बिचौलियातन्त्रमा चलेका भ्रष्ट कुशासकले गर्दा बदनाम भएको हो ।
डा. केसीले लोकतन्त्रमा सबैलाई शान्तिपूर्ण रूपमा राजतन्त्रलगायत कुनै पनि व्यवस्था पुनर्बहालीको माग राख्न छुट भएको स्वीकार गर्नुभएको छ । तर, अराजक, आपराधिक तथा आतंककारी व्यक्ति संलग्न गिरोहले राजतन्त्र स्थापनाका नाममा अराजक र हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन गरेमा जनताले त्यस्ता तत्वलाई शान्तिपूर्ण तथा राजनीतिक रूपमा प्रतिरोध गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
उहाँले सडकमा आतंक सिर्जना गरेर नभई, शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले निर्वाचनमा सहभागी बन्न सबैलाई अपिल गर्नुभएको छ । साथै, सधैँ लुटिखान पल्केका मुख्य तीन राजनीतिक दलका ज्येष्ठ नेताहरूको चेत नखुलेको भन्दै उनीहरूले पुनः कुशासन फर्काउने अभ्यासमा लागेकोतर्फ सबैलाई सचेत रहन आह्वान गर्नुभएको छ ।
