एनपीएलका दर्शकका लागि चार रुटमा निःशुल्क बस सेवा

काठमाडौँ।

नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) हेर्न आउने दर्शकलाई सहज आवागमन गराउन निःशुल्क बस सेवा सुरु गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) र युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताको पहलमा बुधबारदेखि बस सेवा सञ्चालनमा आएको हो।

क्यानका अनुसार विशेषगरी महिला, ज्येष्ठ नागरिक र असक्त समर्थकहरूलाई लक्षित गरी बस सेवा उपलब्ध गराइएको हो। मुस्कान ट्राभल्सको सहकार्यमा सञ्चालन हुने यो सेवा खेल अवधिभर साँझ ६ बजेदेखि ८ बजेसम्म चल्नेछ।

निःशुल्क बस चार रुटमा चलाइनेछ–

रुट १: त्रिवि गेट–स्वयम्भू–बालाजु

रुट २: त्रिवि गेट–स्वयम्भू–बालाजु–महाराजगञ्ज

रुट ३: त्रिवि गेट–बल्खु–कालिमाटी–थापाथली–बानेश्वर–तीनकुने–गौशाला–चाबहिल

रुट ४: त्रिवि गेट–बल्खु–सातदोबाटो–कोटेश्वर

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com