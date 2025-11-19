एमएडब्ल्यु पेट्रो नेपालको लागि हिन्दुस्तान पेट्रोलियमको अधिकृत वितरक, एनपीएलसँग विशेष साझेदारी घोषणा

काठमाडौँ
एम.ए.डब्ल्यु पेट्रो प्रोडक्ट्स प्रा. लि., नेपालको लागि एचपी ल्युब्रिकेन्ट्सको अधिकृत वितरक तथा आगामी सिजनका लागि नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को आधिकारिक ल्युब्रिकेन्ट पार्टनर बन्ने गरी विशेष साझेदारीको घोषणा गरेको छ ।
सम्झौता टीयू क्रिकेट मैदानमा एम.ए.डब्ल्यु इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.का कार्यकारी निर्देशक अंकुर खनाल, महाप्रबन्धक प्रियदर्शी राय, तथा नेपाल क्रिकेट संघका सचिव पारस खड्काबीच हस्ताक्षर गरिएको हो।
एमएडब्लुने भनेको छ ‘यस साझेदारीले प्रदर्शनका दुई शक्तिशाली क्षेत्र, क्रिकेट र इञ्जिन ल्युब्रिकेसनलाई एकसाथ ल्याएको छ । क्रिकेट निरन्तरता, धैर्य, शक्ति र सन्तुलनमा आधारित खेल हो, जुन एचपी ल्युब्रिकेन्ट्सको ब्रान्ड दर्शन “पावर टु परफर्म” सँग उत्तिकै मेल खान्छ ।’
एम.ए.डब्ल्यु पेट्रो प्रोडक्ट्सले नेपालको बढ्दो क्रिकेट विकासयात्रालाई समर्थन गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गरेको छ । एनपीएल ले उदाउँदो प्रतिभालाई राष्ट्रिय स्तरमा देखाउने र देशभरका दर्शकलाई आकर्षित गर्ने महत्वपूर्ण मञ्च प्रदान गर्छ । नेपालमा उच्च–गुणस्तरीय ल्युब्रिकेसन समाधानका लागि विश्वसनीय साझेदारका रूपमा, एचपी ल्युब्रिकेन्ट्सले खेलाडी तथा उपभोक्ता दुवैमा जोस, प्रदर्शन र प्रेरणा जगाउने लक्ष्य राख्दछ ।
“यो साझेदारी अनुशासन, उत्कृष्टता र निरन्तर उच्च प्रदर्शन गर्ने हाम्रो साझा मूल्यहरूको प्रतिविम्ब हो,” एम.ए.डब्ल्युका प्रतिनिधिहरूले कार्यक्रममा भन्नुभयो । “जसरी एचपी ल्युब्रिकेन्ट्स इञ्जिनलाई उच्च क्षमतामा चलाउन मद्दत गर्छ, त्यसैगरी हामी मैदानमा आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति दिँदै खेलने खेलाडीहरूलाई समर्थन गर्न गर्व गर्छौं ।”
एम.ए.डब्ल्यु पेट्रो प्रोडक्ट्स प्रा. लि. नेपालमा एचपी ल्युब्रिकेन्ट्सको अधिकृत वितरक हो, जसले विश्वसनीयता, नवप्रवर्तन र उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि चिनिएका उच्च–गुणस्तरीय अटोमोटिभ तथा औद्योगिक ल्युब्रिकेसन समाधानहरू उपलब्ध गराउँछ ।
एचपी ल्युब्रिकेन्ट्स विश्वभर मान्यता प्राप्त अग्रणी ब्रान्ड हो, जसका उन्नत ल्युब्रिकेसन प्रविधिहरू विभिन्न भू–भाग र मौसमका अवस्थाहरूमा उत्कृष्ट सुरक्षा, भरपर्दोपन र पावर टु परफर्म प्रदान गर्न डिजाइन गरिएका छन् ।
