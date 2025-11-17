टाटा गाडीको थापाथलीस्थित शोरुम पुनर्निर्माण

काठमाडौँ
गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त बनेको टाटा मोटर्सको थापाथलीस्थित शोरुम पुनः संचालनमा आएको छ ।

टाटा मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले शोरुम रहेको संरचनाहरु अस्थायी रुपमा पुनःनिर्माण गरेर संचालनमा ल्याएको हो ।

सोमबार टाटाको थापाथली शोरुमलाई पुनसञ्चालन गर्ने क्रममा उनले भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनपछि शोरुममा धेरै क्षति पुगेको भन्दै यसलाई पहिलाको भन्दा अझै राम्रो र सुविधा सम्पन्न बनाउने लक्ष्य टाटाको छ ।

सोरुमलाई केही फरक बनाइएको छ । सोरुम कस्टमर लाउन्ज थपिएको छ । टाटाको ग्लोबल स्ट्यान्डर्डअनुसार सोरुम तयार पारिएको सिप्रदी ट्रेडिङले जनाएको छ ।

कम्पनीले भदौ २४ गतेको विध्वंसमा ८ वटा गाडी र सोरुम गरी करिव २० करोड रुपियाँ क्षति बेहोरेको थियो ।

