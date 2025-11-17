गभर्नर पौडेलद्वारा अर्थमन्त्री खनालसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश

काठमाडौँ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालसमक्ष आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच गभर्नर पौडेलले उक्त प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । गभर्नर पौडेलले प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक स्थिति, राष्ट्र बैंकले सम्पादन गरेका कार्यहरू र आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिहरूको दिशाकाे बारेमा विस्तृत जानकारी समावेश गरिएको बताए ।
विश्वव्यापी आर्थिक परिदृश्य र त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको विश्लेषणसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया