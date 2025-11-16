कांग्रेस प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाको पक्षमा नजाने

काठमाडौँ।

नेपाली कांग्रेसले पार्टी प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनामा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेको छ। आइतबार, विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुखसँग नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाको भेट भएको थियो। सो भेटमा प्रमुख सचेतक घिमिरेले पार्टीभित्र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका विषयमा एकमत नभएको र केही समूह तथा महामन्त्री गगन थापाले पनि यसमा सहमति नदिएको कारण कांग्रेसले पुनर्स्थापनामा जान नचाहेको जानकारी गराएका थिए ।

बैठकपछि, कांग्रेसका नेताहरूले सभामुख घिमिरेलाई पार्टीको निर्णय–प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनामा नजाने भन्ने जानकारी दिएका छन्। एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने भेटमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल भएको बताएका छन्।

