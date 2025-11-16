नयाँ राजनीतिक दल दर्ताको लागि समय थपियो, मंसिर ६ सम्म निवेदन दिन सकिने

काठमाडौँ।
निर्वाचन आयोगले कात्तिक ३० गतेसम्मको नयाँ राजनीतिक दल दर्ताको निवेदन दिने समयावधि थप गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार मंसिर ६ गतेसम्म पनि नयाँ दल दर्ताको निवेदन दिन सकिनेछ । यसअघि आयोगले कात्तिक ३० गतेसम्म नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएर प्रमाणपत्र लिइसक्न भनेको थियो । साथै, आयोगले मंसिर १ देखि ७ गतेसम्म आगामी फागुन २१ को निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउन भनेको थियो ।
प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘नयाँ दल दर्ता गर्नेहरुको हकमा पनि मंसिर ६ गतेसम्म प्रक्रिया पुर्याएर आएका निवेदन लिने र चुनावका लागि पुन: ७ गतेभित्र दर्ता गर्नुपर्ने छ ।’
आयोगका अनुसार आइतबारसम्म १२२ वटा राजनीतिक दल कायम रहेका छन् । सरकारले चुनाव घोषणा गरेपछि ७ वटा नयाँ राजनीतिक दल दर्ता भएका र ७ वटा नै यसअघि कायम भएका दल खारेज भएको आयोगले जनाएको छ । थप २८ वटा दल दर्ता प्रक्रियामा रहेको र ती दलको सनाखत र कागजात रुजुको काम भइरहेको बताइएको छ ।
