सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र सशस्त्र सीमा बल वीचको समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न

काठमाडौं ।
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र भारतको सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) वीच भएको द्विपक्षीय नवौँ समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठक समापन पश्चात सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल कार्तिक २९ गते शनिवार स्वदेश फिर्ता हुनुभएको छ । उहाँलाई सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेल लगायत बरिष्ठ अधिकृतहरुले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलमा हार्दिक स्वागत गर्नुभएको थियो ।
सो बैठकमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल तथा छिमेकी मुलुक भारतको सशस्त्र सीमा बल ९एसएसबी० को तर्फबाट महानिर्देशक संजय सिंघलले नेतृत्व गर्नुभएको थियो ।
कार्तिक २६ देखि २८ गतेसम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा संचालन भएको उक्त समन्वयात्मक बैठकमा सीमा अपराध नियन्त्रण, लागूऔषध ओसारपसार नियन्त्रण, अवैध चोरीनिकासी तथा पैठारी नियन्त्रण, अवैध आवतजावत नियन्त्रण, सूचना तथा तालिम आदानप्रदान, संयुक्त सीमा गस्ती र सीमा सुरक्षालाई थप सुरक्षित बनाउन समन्वय र सहकार्य गर्ने विषयमा दुई सुरक्षा निकायवीच छलफल भएको थियो । २०८१ मंसिरमा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको आठाँै समन्वयात्मक वैठकबाट पारित एजेण्डाका विषयमा समेत समिक्षा भएको थियो । बैठकबाट पारित साझा धारणालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने र आगामी रणनीतिका विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
उक्त वैठकमा भाग लिन महानिरीक्षक अर्यालको साथमा सीमा सुरक्षा विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक गणेशबहादुर ठाडा मगर, प्रहरी नायव महानिरीक्षक दिपक रेग्मी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक राम प्रसाद दास, सशस्त्र प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक किरण बस्नेत, गृहमन्त्रालयका उपसचिव रविन्द्र आचार्य, परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव विजयराज तन्डुकार तथा सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक सुरज पौडेल यहि कार्तिक २५ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया