केन्या संसदद्वारा वाणिज्यदूत चन्द्र टण्डन सम्मानित

नेपालका लागि केन्याका अवैतनिक वाणिज्यदूत चन्द्र टण्डन नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई केन्या संसदमा विशेष स्वागत गरिएको छ ।
सभापतिले टोलीलाई सम्मानपूर्वक अभिवादन गर्दै नेपाल–केन्या द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
यो मान्यताले २०२५ जुनमा—केन्याका उच्चायुक्तको उपस्थितिमा—औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिएको कन्सुलेट कार्यालयको प्रोफाइल अझै उचो बनाएको छ । संसदबाट आएको सार्वजनिक प्रशंसाले नैरोबीले नेपाल–केन्या हितका लागि कन्सुलको भूमिकालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको शक्तिशाली संकेत दिन्छ ।
नेपालको व्यापार क्षेत्रसँग गहिरो सम्बन्ध राख्ने चन्द्र टण्डनको केन्या संसदबाट प्राप्त यस्तो उच्चस्तरीय मान्यताले उहाँको कामलाई मात्र मान्यता दिएको छैन, यसले नेपाल–केन्या सम्बन्धलाई द्विपक्षीय सहकार्य र आपसी विकासका आधारमा अझ मजबूत बनाएको छ । टण्डनले केन्याका उत्पादनहरूका लागि नयाँ बजार मार्ग खोल्न महत्वपूर्ण पहल गरेका छन्, जसले पूर्वी अफ्रिकी सामान र नेपाली उपभोक्ता बजारबीच सीधा पुल निर्माण गरेको छ ।
नेपालको रेमिट्यान्स क्षेत्रमा अग्रणी व्यक्तित्व भएकाले उहाँले नेपालमा रहेका साना तर बढ्दो केन्याली समुदायलाई प्रभावकारी कन्सुलर सेवा उपलब्ध गराउँदै सम्बन्ध बलियो बनाउन भूमिका खेलिरहेका छन् । नैरोबी र काठमाडौंबीच बढ्दो कूटनीतिक सक्रियता नयाँ उचाइमा पुगेको छ, जसअन्तर्गत केन्या गणराज्यको संसदले नेपालका लागि केन्याका अवैतनिक वाणिज्यदूत चन्द्र टण्डनको उल्लेखनीय योगदानलाई औपचारिक रूपमा प्रशंसा गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ ।
