न्युजिल्याण्ड पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने युवक पक्राउ

काठमाडौं ।

वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर बेरोजगार युवायुवतीलाई ठगी गर्ने एक युवकलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुले पक्राउ गरेको छ।

कार्यालयका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिले आकर्षक तलब र सुविधाको प्रलोभनमा पारी युवायुवतीलाई न्युजिल्याण्ड पठाइदिने भन्दै लामो समयसम्म झुक्यानमा पारेका थिए। पीडितहरूबाट लाखौं रुपैयाँ उठाएको तर रोजगार र भिसाको कुनै प्रक्रिया अघि नबढाई सम्पर्कविहीन बनेपछि उनीमाथि ठगीको उजुरी परेको थियो।

अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता एसपी काजीकुमार आचार्यका अनुसार, पक्राउ परेका व्यक्ति काठमाडौंको नयाँबानेश्वर क्षेत्रबाट विशेष सूचनाका आधारमा पक्राउ परेका हुन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनले विभिन्न व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगार कम्पनी र एजेन्टसँग सिफारिस सम्बन्ध रहेको बताउँदै ‘न्युजिल्याण्डमा कामका अवसर खुला भएको’ भन्दै ठगेको खुलेको छ।

कार्यालयका अनुसार, पक्राउ परेका व्यक्तिविरुद्ध ठगी, आपराधिक विश्वासघात र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ। साथै, ठगिएका रकम फिर्ता गराउने र अन्य सम्भावित पीडितहरूको विवरण संकलनका लागि पनि पहल भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
पीडितहरूलाई ठगिने यस्ता प्रलोभनमा नपर्न तथा वैदेशिक रोजगारीका सबै प्रक्रिया कानूनी रूपमा मात्र गर्न कार्यालयले आग्रह गरेको छ।

