नगरकोट रिसोर्टको तेस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न, नयाँ भवन र स्पा निर्माण तीव्र गतिमा

काठमाडौँ
नगरकोट रिसोर्ट लिमिटेडको तेस्रो वार्षिक साधारणसभा सोमबार सम्पन्न भएको छ । मण्डनदेउपुर–२, नगरकोटस्थित रिसोर्टमा भएको साधारणसभाको अध्यक्षता सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र राउत क्षेत्रीले गर्नुभयो ।
सभाले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, वासलात, नाफा–नोक्सान तथा नगद प्रवाह विवरण सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा रिसोर्टले रु. ४ करोड ८५ लाखको कारोबार गर्दै रु. ५५ लाख खुद नाफा आर्जन गरेको जानकारी सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
हाल रिसोर्टले २४ कोठाबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ भने दोस्रो चरण अन्तर्गत नयाँ भवन, स्पा र सम्मेलन कक्ष निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको छ । सो निर्माण सम्पन्न भएपछि रिसोर्टको सेवा क्षमता र आकर्षण दुवै बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अध्यक्ष क्षेत्रीले छोटो अवधिमै कम्पनीले उल्लेखनीय प्रगति गरेको उल्लेख गर्दै नगरकोट रिसोर्टलाई नेपालको अग्रणी पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उनले रिसोर्टको दीगो पर्यटन, स्थानीय सहकार्य र उच्चस्तरीय आतिथ्य विस्तारलाई आगामी वर्षको प्राथमिक प्राथमिकता बनाउने योजना पनि सार्वजनिक गर्नुभयो ।
नगरकोट रिसोर्ट लिमिटेडले स्थापनाकालदेखि नै प्राकृतिक सौन्दर्य र स्थानीय संस्कृतिको संरक्षणमा जोड दिँदै आएको छ। कम्पनीले नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकका लागि नगरकोटलाई “प्राकृतिक शान्ति र आधुनिक सुविधाको संगम”का रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया