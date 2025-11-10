एमएडब्लू वृद्धि देशभर १४० भन्दा बढी सीसीएस२ फास्ट चार्जिङ स्टेशनसहित ईभी चार्जिङ नेटवर्कमा अग्रणी

काठमाडौं 

एमएडब्लू वृद्धिले नेपालभर विद्युतिय सवारी (ईभी)को विकासलाई तीव्र बनाउँदै १३९ भन्दा बढी सुचारु चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएको छ। बढ्दै गएका ईभी प्रयोगकर्ताहलाई सहयोग गर्ने र देशभर दिगो यातायातलाई प्रवर्द्धन गर्ने क्रममा यो उपलब्धिलाई उल्लेखनीय मानिएको छ।

कम्पनीले यसैवर्षको अन्त्यसम्म थप १०० भन्दाबढी सीसीएस२ फास्टचार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसले ईभी धनीका लागि प्रमुख सहर, राजमार्ग र ग्रामीण क्षेत्रमा ईभी यात्रा झन सहज बनाउने छ। चार्जिङ नेटवर्कले देशका प्रमुख शहरी केन्द्र, क्षेत्रीय शहर र देशका विभिन्न भागलाई जोड्ने मुख्य राजमार्गलाई समेटेको छ, जसले ईभी प्रयोगकर्ताको यात्रा झन्झट मुक्त र निश्चिन्त बनाउँछ।

चार्जिङ स्टेशनहरूमा धेरै ब्राण्डका ईभीले प्रयोग गर्न मिल्ने फास्ट सीसीएस२ चार्जरहरू छन्। यी स्टेसनहरू पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, प्रमुख पर्यटन मार्ग र नाका क्षेत्र जस्ता रणनीतिक स्थानमा राखिएका छन्, जसले २४/७ पहुँच र भरपर्दो सेवा सुनिश्चित गर्छन्। सुविधालाई ध्यानमा राखेर प्रत्येक स्टेशनलाई केन्द्रीय नियन्त्रण प्रणालीसँग जोडिएको छ । जसले वास्तविक समयमा निगरानी र ग्राहक सहायता उपलब्ध गराउँछ। ग्राहकले एमएडब्लू स्पिड चार्जर एप प्रयोग गरेर नजिकको चार्जिङस्टेशन सजिलै पत्ता लगाउन सक्छन्।

एमएडब्लू वृद्धिको बढ्दो चार्जिङ नेटवर्कले ईभी चालकलाई रेन्ज आत्मविश्वास बढाउँछ र व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रयोगकर्ता बीच ईभीको स्वीकार्यता बढाउन सहयोग गर्छ। निरन्तर विस्तार भइरहेको यो पूर्वाधारले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र भरपर्दो ईभी चार्जिङ नेटवर्क निर्माण गर्ने कम्पनीको दीर्घकालिन दृष्टिकोणलाई प्रष्ट पार्दछ।

यस प्रगतिकाबारेमा कुरा गर्दै एमएडब्लू वृद्धिका मार्केटिङ तथा चार्जिङ पूर्वाधार प्रमुख प्रकाश सुवेदी भन्छन्, “हामी देशभरका पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय चार्जिंग स्टेसनहरूमार्फत्नेपालको ईभी विकासमा योगदान दिन पाउँदा गर्व गर्छौं। हाम्रो लक्ष्य भनेको सबैका लागि सहज, स्वच्छ र भरपर्दो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सुनिश्चित गर्नु हो।”

यो अभियान नेपाल सरकारले अघि सारेको ईभी प्रवर्द्धन लक्ष्य र दिगो यातायात विकाससम्बन्धी योजना सँग निकट छ। भरपर्दो ईभी चार्जिङ पूर्वाधारमा लगानी गरेर एमएडब्लू वृद्धिले इको-फ्रेन्डली मोबिलिटीलाई सशक्त बनाउँदै नेपाललाई ग्रीन र स्मार्ट भविष्य तर्फ अघि बढाइ रहेको छ।

निरन्तर विस्तार र इनोभेसनका साथ एमएडब्लू वृद्धि देशको ईभी भविष्य निर्माण गर्न, प्रगतिलाई डोहोर्याउन र प्रत्येक यात्रामा सुविधा र आत्मविश्वास बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दैछ।

