डिशहोम र द ट्राङक्विलिटी स्पाबीच सहकार्य, भर्चुअल प्रिभिलेज कार्डमार्फत विशेष सुविधा

काठमाडौँ
डिशहोमले नेपालभरका स्पा तथा सलोन सेवामा अग्रणी र विश्वसनीय नाममध्ये एक, द ट्राङक्विलिटी स्पासँग रणनीतिक साझेदारी गरेको घोषणा गरेको छ ।
डिशहोमको अभिनव ‘भर्चुअल प्रिभिलेज कार्ड’ कार्यक्रम अन्तर्गत सुरु गरिएको यस सहकार्यले ग्राहकको जीवनशैलीलाई अझ समृद्ध बनाउन र उनीहरूलाई देशव्यापी रूपमा विशेष स्वास्थ्य तथा वेलनेस लाभहरू प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको कम्पनीले जनाएको छ ।
सहकार्य अन्तर्गत अब डिशहोमका सक्रिय ग्राहकले नेपालभर रहेका द ट्राङक्विलिटी स्पाका शाखामा आकर्षक छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसमा सबै स्पा र सलोन सेवामा २५ प्रतिशतसम्म छुट, अन्य सलोन सेवामा २० प्रतिशत छुट तथा ट्राङक्विलिटी इन्टरनेशनल ब्युटी एण्ड स्पा एकेडेमी –टिआइबिएस)मा हुने तालिम कार्यक्रममा ३० प्रतिशत छुट उपलब्ध हुनेछ ।
लक्जरी वातावरण, अनुभवी थेरापिस्ट र विश्वस्तरीय उपचारका लागि परिचित द ट्राङक्विलिटी स्पाले नेपालमा वेलनेस र रिल्याक्सेसनको पर्यायका रूपमा आफ्नो स्थान स्थापित गरिसकेको छ । देशका प्रमुख सहरहरू र पर्यटनस्थलमा शाखा विस्तार गरिसकेको यस स्पाले डिशहोमका ग्राहकलाई मनोरञ्जन र स्वास्थ्यका उत्कृष्ट सुविधा एउटै प्लेटफर्ममार्फत उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौंमा अवस्थित टिआइबिएसए ले ब्युटी थेरापी, स्पा ट्रीटमेन्ट, मसाज थेरापी र समग्र वेलनेस सम्बन्धी व्यावसायिक पाठ्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । व्यावहारिक तालिम र विशेषज्ञ प्रशिक्षकहरूद्वारा सञ्चालित यो संस्थाले नेपालका आगामी पुस्ताका वेलनेस व्यवसायिकहरूलाई तयार पार्ने उद्देश्य राखेको छ ।
डिशहोमका सक्रिय ग्राहकहरूले mथम्ष्कजज्यmभ ब्उउ मार्फत आफ्नो भर्चुअल प्रिभिलेज कार्ड प्रयोग गरी सहज रूपमा यी छुटहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन्। ग्राहकले मोबाइल एपमा लगइन गरेर ‘प्रोफाइल’ सेक्सनमा रहेको आफ्नो भर्चुअल कार्ड देखाएर देशभरका कुनै पनि ट्राङक्विलिटी स्पा शाखामा तुरुन्तै छुट लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
डिशहोम भर्चुअल प्रिभिलेज कार्ड कम्पनीको ग्राहक सन्तुष्टि र जीवनशैली प्रवद्र्धन गर्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोणको हिस्सा हो। यसमार्फत डिशहोमले भोजन, आतिथ्य, यात्रा, वेलनेस, मनोरञ्जन र खुद्रा क्षेत्रका विभिन्न साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्दै आफ्ना ग्राहकहरूलाई देशभर विशेष छुट, सुविधा र प्रिमियम अनुभवहरू प्रदान गर्दै आएको छ ।
कम्पनीले आगामी महिनाहरूमा आफ्नो साझेदार नेटवर्क अझ विस्तार गरी ग्राहकहरूका लागि थप रोमाञ्चक विशेषाधिकार र जीवनशैलीका लाभहरू ल्याउने योजना बनाएको जनाएको छ ।
