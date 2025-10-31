बीपी कोइराला लायन्स नेत्र अध्ययन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकका लागि पुनः आवेदन खुला

काठमाडौँ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) अन्तर्गतको बीपी कोइराला लायन्स नेत्र अध्ययन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि पुनः आवेदन खुला गरिएको छ।
कार्यकारी निर्देशक छनोट समितिले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै उक्त पदका लागि इच्छुक तथा योग्यता पुगेका उम्मेदवारलाई आगामी कात्तिक २३ गते अपरान्ह ३ बजेसम्म आवश्यक कागजातसहित आवेदन दिन आग्रह गरेको छ। इच्छुक उम्मेदवारले आफ्नो आवेदन आईओएम डीन कार्यालयमा रहेको समितिको सचिवालयमा पेश गर्न सक्ने जनाइएको छ।
छनोट समितिका अनुसार उम्मेदवारले विनियममा तोकिएको योग्यता र अनुभव पूरा गर्नुपर्नेछ। सो पद आईओएम मातहतको एक महत्वपूर्ण नेतृत्व जिम्मेवारी भएकोले शैक्षिक, प्रशासनिक र स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन अनुभवलाई प्राथमिकताका रूपमा लिने बताइएको छ।
आईओएममा सहायक डीन पदका लागि पनि आवेदन खुला
यसैबीच, आईओएममा रिक्त रहेको सहायक डीन पदका लागि पनि आवेदन माग गरिएको छ। सहायक डीन छनोट समितिले बिहीबारै सूचना जारी गर्दै इच्छुक उम्मेदवारले कात्तिक २४ गते अपरान्ह ३ बजेसम्म आवेदन दिन सक्ने जनाएको छ।
समितिले उम्मेदवारलाई नियुक्तिका आधार र मापदण्ड सम्बन्धी विनियममा उल्लिखित कागजातहरू संलग्न गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ।
संस्थानमा नेतृत्व पद रिक्त, चयन प्रक्रिया तीव्र
आईओएमका विभिन्न अध्ययन केन्द्रहरूमा पछिल्ला महिनाहरूमा कार्यकारी नेतृत्व पदहरू रिक्त रहँदा शैक्षिक तथा प्रशासनिक कार्यमा प्रभाव परेको भन्दै विश्वविद्यालयले छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
बीपी कोइराला लायन्स नेत्र अध्ययन केन्द्र देशकै नेत्र स्वास्थ्य सेवामा अग्रणी संस्थाका रूपमा रहेको छ। यस केन्द्रले वार्षिक हजारौँ बिरामीको उपचारका साथै नेत्र रोग सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ।
विश्वविद्यालयका स्रोतका अनुसार, दुवै पदका लागि छनोट समितिले आवेदन संकलनपछि अन्तर्वार्ता र मूल्यांकन प्रक्रिया पूरा गरी सिफारिस सूची तयार गर्नेछ। अन्तिम निर्णय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राविधिक तथा प्रशासनिक प्रक्रियाअनुसार हुनेछ।
