अब नेपालमा सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदैन: सञ्चारमन्त्री खरेल

काठमाडौँ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले अब नेपालमा सामाजिक सञ्जाल बन्द नहुने स्पष्ट परेका छन् । सिंहदरबारमा बुधबार डिजिटल सञ्चारमाध्यम आबद्ध विभिन्न संघ संस्थाहरूसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री खरेलले सामाजिक सञ्जाल अहिलेको नयाँ मूलधारको सञ्चारमाध्यम भएका कारण सामाजिक सञ्जाललाई बन्द नगर्ने स्पष्ट पारे ।
सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउने काममा सरकारलाई सरोकारवाला सबैले साथ दिनुपर्ने उनले बताए ।
नयाँ मूलधारको सञ्चारमाध्यमलाई सरकारले चिनेको बताउदै उनले सदैव प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख गरे।अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरण र दर्ता सूचना विभागबाटै शुरु गर्न मन्त्रिपरिषदमा नियमावली पेश गरेर पारित हुने पनि उनले जानकारी गराए।
केही दिनभित्र राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरण र दर्ता सूचना विभागबाटै हुने मन्त्री खरेलको भनाइ थियाे ।
छलफलका क्रममा अनलाइन टिभी सञ्चालक साथै डिजिटल सञ्चार माध्यममा प्रतिनिधिहरूले राज्यले आफूहरूलाई प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो समेत गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया