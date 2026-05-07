दुई दिनमै सुन तोलामा ७६ सयले महँगियो

काठमाडौं ।

नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य लगातार बढिरहेको छ। बिहीबार सुनको मूल्य प्रतितोला एक हजार ८ सय रुपैयाँले बढेर दुई लाख ९८ हजार ६ सय रुपैयाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। बुधबार सुन प्रतितोला दुई लाख ९६ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।

यससँगै दुई दिनमा सुनको मूल्य प्रतितोला ७ हजार ६ सय रुपैयाँले बढेको छ। बुधबार मात्रै सुनको मूल्य ५ हजार ८ सय रुपैयाँले वृद्धि भएको थियो।

चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। बिहीबार चाँदी प्रतितोला ५ हजार १ सय ५५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। यो मूल्य बुधबारको तुलनामा प्रतितोला १ सय रुपैयाँले बढी हो।

महासंघका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रतिऔंस ४ हजार ७ सय १ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com