दुई दिनमै सुन तोलामा ७६ सयले महँगियो

काठमाडौं ।
नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य लगातार बढिरहेको छ। बिहीबार सुनको मूल्य प्रतितोला एक हजार ८ सय रुपैयाँले बढेर दुई लाख ९८ हजार ६ सय रुपैयाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। बुधबार सुन प्रतितोला दुई लाख ९६ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
यससँगै दुई दिनमा सुनको मूल्य प्रतितोला ७ हजार ६ सय रुपैयाँले बढेको छ। बुधबार मात्रै सुनको मूल्य ५ हजार ८ सय रुपैयाँले वृद्धि भएको थियो।
चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। बिहीबार चाँदी प्रतितोला ५ हजार १ सय ५५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। यो मूल्य बुधबारको तुलनामा प्रतितोला १ सय रुपैयाँले बढी हो।
महासंघका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रतिऔंस ४ हजार ७ सय १ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ।
