एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक जारी

काठमाडौँ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक शुरू भएको छ। बैठक केही बेरअघि मात्रै मिराकल पार्टी भेन्यू सुकेधारामा शुरु भएकाे हाे । बैठकमा शुरूमा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमकाे बारेमा ब्रिफिङ गरेका छन् । साेही बैठक शुक्रबारसम्म संचालन हुने एकीकृत समाजवादीले जनाएकाे छ ।

अध्यक्ष नेपाल माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्न हतारिएका छन् । तर, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भुसालसहित ठूलो पंक्ति एकताकाे विपक्षमा उभिएकाे छ। उनीहरूले पार्टी पुनर्गठनलाई जोड दिएकाे जनाइएकाे छ।

