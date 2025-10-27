नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता बीचको मेल \ सामसङ नेपालले गर्यो शार्क ट्याङ्क नेपालका शार्कलाई ग्यालेक्सी जेड फोल्ड ७ प्रस्तुत

काठमाडौँ
सामसङ नेपालले आफ्नो नवीनतम फोल्डेबल स्मार्टफोनहरू ग्यालेक्सी जेड फोल्ड ७ सार्वजनिक गर्दै नवप्रवर्तनको सीमालाई पुनः परिभाषित गरेको छ । नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको उत्सवका विशेष क्षणमा, सामसङले गर्वका साथ यी नयाँ डिभाइस शार्क ट्याङ्क नेपालका शार्कलाई प्रस्तुत गरेको छ ।
कार्यक्रमले सामसुङ नेपाल, शार्क ट्याङ्क नेपाल र हिमालय टिभी बीचको शक्तिशाली सहकार्यलाई चिन्हित गरेको छ । जसले परिवर्तनकारीको अर्को पुस्तालाई प्रेरित गर्न प्रविधि, मिडिया र उद्यमशीलतालाई एकताबद्ध गरी व्यापार क्षेत्रमा नवीनतालाई अगाडि बढाउँदै, अत्याधुनिक प्रविधि र उद्यमशीलता बीचको एक अद्वितीय सहकार्यलाई चिन्हित गरेको छ । आफ्नो दूरदर्शी व्यावसायिक अन्तर्दृष्टिका लागि परिचित शार्कले सामसङको अर्को पुस्ताको फोल्डेबललाई परिभाषित गर्ने क्रान्तिकारी डिजाइन, कार्यसम्पादन र एआई–संचालित सुविधाको अन्वेषण गरिएको थियो ।
यस कार्यक्रमले दुई अग्रगामी शक्तिहरू, अत्याधुनिक प्रविधि र साहसी उद्यमशीलता, बीचको अनौठो सहकार्यको प्रतीक प्रस्तुत गरेको छ । व्यापारिक दृष्टिकोणका लागि परिचित शार्कहरूले सामसङका नयाँ पुस्ताका फोल्डेबलमा समावेश क्रान्तिकारी डिजाइन, प्रदर्शन, र एआई–समर्थित विशेषताको अनुभव गरेका थिए ।
यस अवसरमा बोल्दै, ःसामसङ नेपालका निर्देशक प्रणय रत्न स्थापितले भने, “सामसङ सधैं मानिसहरूलाई सीमाभन्दा पर सोच्न र नयाँ सम्भावनाहरू खोज्न सशक्त बनाउने विश्वासमा रहँदै आएको छ, जुन शार्क ट्याङ्क नेपालको आत्मासँग गहिरो रूपमा मेल खान्छ । नयाँ ग्यालेक्सी जेड फोल्ड ७ नवप्रवर्तन र बहुमुखी प्रतिभाको प्रतीक हुन् — उनीहरूका लागि बनेका छन् जो विचार र सिर्जनशीलताद्वारा नेतृत्व गर्छन् ।”
ग्यालेक्सी जेड फोल्ड ७ ले फराकिलो डिस्प्ले र मल्टिटास्किङ क्षमतामार्फत उत्पादकतालाई नयाँ स्तरमा पु¥याउँछ र फोल्डेबल प्रविधिलाई झन् आकर्षक बनाएको छ । यसरी, सामसङले फेरि एकपटक नवप्रवर्तनमा आफ्नो अग्रणी स्थान सुदृढ गरेको छ ।
