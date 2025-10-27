प्रोटोन ईमासको विस्तारमा नयाँ अध्याय, धनगढीमा भव्य शोरूम उद्घाटन

काठमाडौँ
जगदम्बा मोटर्स प्रा.लि. अन्तर्गतको नेपालको अग्रणी इलेक्ट्रिक सवारी साधन ब्रान्ड “प्रोटोन ईमास”ले धनगढीको बोराडाँडीमा अत्याधुनिक शोरूमको भव्य उद्घाटन गर्दै आफ्ना व्यवसायिक विस्तार यात्रामा अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि जोडेको छ ।
यस अवसरमा ब्रान्डले तीनवटा प्रोटोन ईमास ७ सवारी साधनहरू हस्तान्तरण समेत गरेको छ, जसले सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा बढ्दो ग्राहक विश्वास र उत्साहलाई झल्काएको छ ।
नयाँ उद्घाटन गरिएको यो अत्याधुनिक थ्री–एस (सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पाट्र्स) सुविधा केन्द्रले बिक्री, मर्मत–सम्भार र पाट्र्स सेवाहरू एकै छानामुनि उपलब्ध गराएको छ ।
ग्राहकलाई विश्वस्तरको अनुभव प्रदान गर्न डिजाइन गरिएको यस केन्द्रले धनगढीका प्रोटोन ईमासका ग्राहकलाई देशभर समान प्रकारको सेवा मापदण्डसहित सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।
उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री शिराज जोशी रहनुभएको थियो । कार्यक्रममा अन्य अतिथि, उद्योग जगतका प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा रिबन काट्ने, उत्पादन प्रदर्शन तथा सवारी साधन हस्तान्तरण जस्ता आकर्षक गतिविधि सम्पन्न भएका थिए, जसले प्रोटोन ईमास ७ प्रति उपस्थितको उत्साह झनै बढाएको थियो ।
कार्यक्रमका क्रममा केही ईमासका मालिकले आफ्ना सकारात्मक अनुभव साझा गरे, जसले तत्कालै बुकिङ गर्न उपस्थितलाई प्रेरणा दिएको थियो र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा प्रोटोन ईमासको बढ्दो लोकप्रियता स्पष्ट रूपमा प्रकट भएको थियो ।
यसै प्रसंगमा जगदम्बा मोटर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजु भेत्त्यालले भन्नुभयो “धनगढी शोरूम शैली, प्रदर्शन र ग्राहक सेवासँग सम्बद्ध गुणस्तरीयताको परिभाषा पुनर्लेखन गर्ने दिशामा हाम्रो यात्राको अर्को महत्वपूर्ण कदम हो । धनगढीका बासिन्दाको प्रोटोन ईमास ब्रान्डप्रतिको जोश र हरित भविष्यप्रतिको विश्वासले हामीलाई गर्व र प्रेरणा प्रदान गरेको छ ।”
यस विस्तारसँगै, प्रोटोन ईमासले नेपालभर आफ्नो उपस्थिति अझ सुदृढ बनाउँदै उत्पादन निपुणता, ग्राहक सन्तुष्टि र अत्याधुनिक इभी (इलेक्ट्रोनिक भेइकल) प्रविधिको दिशामा आत्मविश्वासपूर्ण अग्रगमन गरेको छ ।
प्रतिक्रिया