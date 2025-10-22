सुनचाँदीको मूल्यमा भारी गिरावट

काठमाडौँ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन र चाँदीको मूल्यमा एकाएक भारी गिरावट देखिएको छ । पछिल्लो २४ घण्टाको तथ्याङ्कअनुसार सुनचाँदीको मूल्यमा तीव्र गिरावट आएको हो ।

सुनको मूल्य प्रति औंस ५.४१ प्रतिशतले घटेर अहिले ४,१०९ अमेरिकी डलरमा झरेको छ, जुन पछिल्लो समयकै भारी गिरावट मानिएको छ ।

यसको तुलनामा चाँदीको मूल्यमा अझ भीषण गिरावट देखिएको छ । पछिल्लो विवरणअनुसार चाँदीको मूल्य ८.१८ प्रतिशतले घट्दै ४८ डलर प्रति औंसमा झरेको छ ।

तर, अल्पकालीन गिरावट भए पनि विगत ३० दिन यता सुनचाँदीको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि भएकाे छ । यस समयमा सुनको मूल्य १६.१० प्रतिशतले र चाँदीको मूल्य १९.०२ प्रतिशत ले बढेको छ ।

