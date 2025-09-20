डोंगफेंग मोटर ग्रुपद्वारा प्राइभेटाइजेसन योजना र भ्वोया लिस्टिङ तयारीको घोषणा

काठमाडौँ
चिनियाँ अटोमोबाइल कम्पनी डोंगफेंग मोटर ग्रुपले आफ्नो व्यवसायलाई प्राइभेटाइजेसन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस घोषणापछि कम्पनीका सेयरहरू शुक्रबार हङकङ बजारमा झण्डै ६९ प्रतिशतले बढ्दै करिब आठ वर्षयताको उच्चतम स्तरमा पुगेका छन् । अन्तिम कारोबारमा सेयर मूल्य ५७ प्रतिशतभन्दा माथि स्थिर रह्यो ।
रिपोर्टअनुसार, प्राइभेटाइजेसन सम्झौतामार्फत करिब ७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ । लगानीकर्ताले यसलाई कम्पनीप्रति बढ्दो विश्वास, चीनको अटो बजारमा यसको सशक्त उपस्थिति र दीर्घकालीन सम्भावनासँग जोडेर व्याख्या गरेका छन् ।
डोंगफेंग मोटर ग्रुप चीनमा किफायती, भरपर्दो र प्रदर्शनमैत्री गाडी निर्माण गर्ने अग्रणी कम्पनीका रूपमा चिनिन्छ। “भ्याल्यु–फर–मनी” को अवधारणाका कारण यसले करोडौं ग्राहकको विश्वास जितेको छ । प्राइभेटाइजेसनले कम्पनीलाई निर्णय प्रक्रियामा लचिलोपन ल्याउने, सञ्चालन क्षमतामा सुधार गर्ने र बजारको तीव्र गतिशीलतालाई सजिलै सामना गर्ने अवसर दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
यससँगै, डोंगफेंगले आफ्नो प्रिमियम इलेक्ट्रिक ब्रान्ड भ्वोया भोओवाइएएच लाई छुट्टै लिस्टिङ गरेर हङकङ सेयर बजारमा प्रवेश गराउने तयारी पनि गरेको छ । भ्वोया कम्पनीको ईभी (इलेक्ट्रिक भेइकल) क्षेत्रमा ठूलो दाबी हो, जसले आधुनिक प्रविधि, आकर्षक डिजाइन र दिगो यातायात समाधानमा जोड दिन्छ ।
भ्वोया भोओवाइएएच को लिस्टिङपछि कम्पनीलाई उत्पादन दायरा विस्तार, विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा र दीर्घकालीन वृद्धिका लागि थप स्रोत जुटाउने सम्भावना देखिएको छ ।
डोंगफेंग मोटर ग्रुपले परम्परागत किफायतीपनलाई कायम राख्दै भविष्यमा नवीनता र प्रविधिमैत्री अटोमोबाइल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । प्राइभेटाइजेसन र भ्वोया लिस्टिङ दुवै कदमलाई अटो उद्योगमा कम्पनीको ग्लोबल नेतृत्वतर्फको यात्राको महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ ।
