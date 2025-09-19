सागर डिष्टिलरीको आईपीओमा आवेदन दिने समय थपियो

काठमाडौं ।

सागर डिष्टिलरी लिमिटेडले भदौ ३० गतेदेखि निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको आईपीओमा आवेदन दिने म्याद थप भएको छ । कम्पनीको आईपीओमा अब असोज ५ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने भएको छ ।
आइपिओ निष्कासन अवधि असोज २ गतेसम्मका लागि तय गरिएकोमा असोज १ गते सार्वजनिक विदा परेकाले असोज ५ गतेसम्म अवधि कायम गरिएको हो ।

कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्काशन गरेको हो । सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि ११ करोड ९० लाख ६४ हजार रुपैयाँबराबरको प्रतिकित्ता सय रुपैयाँ अंकित मूल्यका ११ लाख ९० हजार ६४० कित्ता शेयर निष्काशन गरेको हो ।

लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिनु पर्नेछ भने अधिकतममा १० हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com