डोङफेङ मोटरद्वारा इजिप्टमा ९ नयाँ मोडेल सार्वजनिक, अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक तथा हाइब्रिड गाडि प्रस्तुत

चिनियाँ अटोमोबाइल कम्पनी डोङफेङ मोटरले इजिप्टको राजधानी कायरोमा एक विशेष समारोहकाबीच आफ्ना नौ वटा नयाँ मोडेल सार्वजनिक गरेको छ ।
‘ईस्ट विन्ड इनफिनिट वल्र्ड’ भन्ने थिममा इजिप्ट इन्टरनेशनल एक्जिबिसन सेन्टरमा सम्पन्न कार्यक्रममा कम्प्याक्ट एसयूभी, सेडानदेखि लिएर अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक तथा हाइब्रिड गाडी प्रस्तुत गरिएका थिए ।
सार्वजनिक गरिएका मोडेलमा मेग आईस, साइन आईस, डोङफेङ बक्स, डोङफेङ ००७, मेग ईभी, भोया फ्री, भोया ड्रीम, भोया पासन र एमहिरो ९१७ जस्ता गाडी समावेश थिए ।
उद्घाटन कार्यक्रममा सरकारी अधिकारी, व्यवसायी तथा अटोमोबाइल प्रेमीको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । सहभागीले नयाँ डिजाइन नजिकैबाट अवलोकन गर्ने, नवीनतम प्रविधि बुझ्ने र गाडीको प्रत्यक्ष अनुभव लिने अवसर पाएका थिए ।
यससँगै डोङफेङ मोटरले इजिप्टको बजारमा औपचारिक प्रवेश गर्दै आधुनिक मोबिलिटी सोलुसनको बढ्दो माग पूरा गर्न विविध उत्पादनको श्रृङ्खला प्रस्तुत गरेको छ ।
कम्पनीले परम्परागत गाडी तथा न्यू इनर्जी गाडी दुबै खालका ग्राहक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिएको स्पष्ट भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्ने र इजिप्टको अटोमोबाइल बजारसँग सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउने उद्देश्यले गरिएको यो लन्च कार्यक्रमलाई महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
