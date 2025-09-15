पूर्व प्रहरीद्धारा प्रहरी कार्यालयमा आगजनी र लुटपाट

काठमाडौँ ।
जेनजी प्रदर्शनको अवसरमा प्रहरीको युनिफर्म लगाएर आन्दोलन भड्काउने युवक सुरज कुमार रौनियार भएको खुलेको छ । पर्सा घर भएका रौनियार पूर्व प्रहरी हुन् ।
आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएपछि उनी २०७८ मा प्रहरी सेवाबाट बर्खास्त भएका थिए । हालै न्यूरोडस्थित प्रहरी वृत्त जनसेवा लगायतका कार्यालयमा भएको आगजनी र हतियार लुटपाटमा उनको संलग्नता देखिएको उपत्यका प्रहरी अधिकृतहरूले जनाएका छन् ।
रौनियार यसअघि पनि २०८१ सालमा १० लाख रुपैयाँ लुटपाटको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । प्रहरीका अनुसार घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया